Pourquoi le moteur électrique est bien meilleur que le thermique - Le problème est ailleurs

Les lois de la physique sont formelles : les moteurs électriques surpassent de loin les moteurs thermiques sur le terrain de l'efficacité. Mais cet avantage incontestable est pénalisé par un autre élément qui pose problème.

Quand on compare une voiture électrique à un véhicule thermique, on parle souvent d'autonomie, de prix ou d'impact environnemental. Rarement de physique. C'est pourtant là que tout commence, et que la supériorité du moteur électrique s'impose sans ambiguïté.

Un moteur thermique est, fondamentalement, une machine à chaleur. Il brûle un carburant pour produire de la pression, qui pousse des pistons, qui font tourner un vilebrequin. Ce processus est régi par les lois de la thermodynamique – et en particulier par le cycle de Carnot, qui fixe une limite théorique infranchissable au rendement d'une machine thermique.

Résultat : même les meilleurs moteurs à essence modernes ne convertissent qu'entre 25 et 40 % de l'énergie contenue dans leur carburant en énergie mécanique utile. Le reste part en chaleur, vibrations et gaz d'échappement. Les diesels font un peu mieux, autour de 40 à 45 %, mais le principe reste le même : une large partie de l'énergie est inévitablement gaspillée en chaleur – et accessoirement en bruit.

© Peugeot - Stellantis

Le moteur électrique n'est pas soumis à ces contraintes thermodynamiques. Il n'a pas à transformer de la chaleur en mouvement : il exploite directement la force électromagnétique pour mettre un rotor en rotation. Très peu de pièces en friction, pas de combustion, pas de cycles thermiques. Son rendement dans un véhicule se situe couramment entre 80 et 95 %, selon le type de moteur et les conditions de fonctionnement. Là où un moteur à essence brûle un litre d'essence pour en "utiliser" à peine un tiers, le moteur électrique exploite la quasi-totalité de l'énergie qu'on lui fournit.

À cette efficacité intrinsèque s'ajoute un autre avantage mécanique : le couple est disponible dès le démarrage, et reste maximal sur une large plage de régime. Il n'y a pas besoin d'une boîte de vitesses à plusieurs rapports pour maintenir le moteur dans sa zone de fonctionnement optimale – un simple réducteur suffit dans la plupart des cas. Moins de composants signifie aussi moins de pertes par frottement et moins de pannes potentielles.

Mais si le moteur électrique est si remarquable, pourquoi la voiture électrique reste-t-elle un objet de débat ? Parce que le moteur n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié s'appelle la batterie – et c'est là que les choses se compliquent.

Stocker de l'électricité à bord d'un véhicule est un défi que la physique rend structurellement difficile. L'énergie massique des batteries lithium-ion actuelles est environ cinquante à cent fois inférieure à celle de l'essence. Autrement dit, pour embarquer autant d'énergie qu'un plein de carburant, il faut une quantité de batteries bien plus lourde. Une batterie de grande capacité – entre 120 et 150 kWh pour viser les 1 000 km d'autonomie – ajoute entre 400 et 700 kilogrammes au poids du véhicule, ce qui peut porter certains SUV électriques au-delà de 2,5 tonnes.

Et cette surcharge ne diminue pas quand la batterie est vide, contrairement à un réservoir de carburant. Cette masse pèse sur la consommation, les pneumatiques et la dynamique globale du véhicule. Et par temps froid, une chute de seulement 5 °C peut réduire l'autonomie réelle de 10 à 20 %.

Le temps de recharge reste l'autre talon d'Achille. Si les bornes rapides permettent aujourd'hui de récupérer l'essentiel de l'autonomie en moins d'une heure, les recharges en courant domestique exigent plusieurs heures – une contrainte sans équivalent dans le monde thermique, où "faire le plein" prend cinq minutes. Les infrastructures de recharge, bien que en expansion, restent insuffisantes ou mal réparties dans nombre de régions.

La course technologique pour dépasser ces limites est lancée. Les batteries solides, qui remplacent l'électrolyte liquide par un matériau solide, promettent une densité énergétique nettement supérieure, une recharge plus rapide et un risque d'incendie quasi nul. Plusieurs constructeurs visent une production en série entre 2026 et 2028. Mais pour l'heure, l'équation reste la même : un moteur d'une efficacité physique remarquable, contraint par un système de stockage encore imparfait.