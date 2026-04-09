Ce n'est pas une arnaque : il faut répondre si l'un de ces numéros vous appelle

Même si vous êtes méfiant à cause des arnaques téléphoniques, vous avez tout intérêt à décrocher si l'un de ces numéros particuliers tente de vous joindre dans les prochains mois. C'est pour une très bonne cause nationale.

À une époque où les démarcheurs et les arnaqueurs en tout genre ne reculent devant rien au téléphone, il est courant et même prudent de ne pas décrocher quand on reçoit un appel provenant d'un numéro non identifié. Pourtant, dans certains cas, il est important de répondre. Et c'est même ce qu'il faudra faire prochainement pour répondre à une grande enquête nationale.

En effet, depuis le 1er avril 2026 et jusqu'au 31 mars 2027, environ 45 000 personnes résidant en France vont recevoir un appel téléphonique d'un enquêteur mandaté par l'État. Ces personnes ont été sélectionnées pour constituer un échantillon représentatif de la population, dans le cadre de l'enquête "Mobilité des personnes" (EMP), lancée par le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère des Transports et de la Transition écologique. Ce n'est pas un démarchage commercial, pas une tentative d'escroquerie : c'est une grande enquête nationale, menée tous les dix ans, qui sert à mesurer comment les Français se déplacent dans leur vie quotidienne.

Son objectif est d'analyser les pratiques de mobilité dans les villes, les banlieues et les zones rurales, afin de mieux anticiper les besoins en infrastructures de transport pour les années à venir. Les résultats permettront aux pouvoirs publics d'orienter les investissements dans les routes, les trains, les pistes cyclables ou les transports en commun. La dernière édition remontait à 2019 – les usages ont depuis largement évolué avec le développement du télétravail et des mobilités douces.

Si vous faites partie des personnes sélectionnées, vous aurez d'abord reçu une lettre-avis officielle par courrier postal vous prévenant de cette démarche. L'appel suit ensuite. Il est passé par un enquêteur Ipsos BVA, pour un entretien d'une durée moyenne de 45 minutes. Ce délai peut paraître long, mais les questions portent sur des détails concrets : vos trajets domicile-travail, vos modes de transport préférés, la fréquence de vos déplacements, etc.

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Pour ne pas confondre cet appel avec une arnaque, voici les cinq numéros officiels susceptibles de vous contacter : 01 89 61 16 15, 02 55 45 66 55, 03 79 33 65 73, 04 87 93 21 64 et 05 54 64 36 46. Ces numéros sont authentifiés et ne servent qu'à cette enquête. Si l'un d'eux s'affiche sur votre écran, il n'y a aucune raison de vous méfier.

Les réponses collectées sont strictement anonymes et confidentielles, et ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques, conformément aux règles du Service statistique public. Autrement dit, personne ne pourra relier vos réponses à votre identité, et aucune donnée personnelle ne sera exploitée à des fins commerciales ou transmise à des tiers.

Si vous préférez ne pas attendre l'appel, il est possible de prendre les devants. Les personnes sélectionnées peuvent elles-mêmes fixer un rendez-vous avec un enquêteur via la rubrique "Mon espace" du site dédié, en utilisant les identifiants figurant sur la lettre-avis reçue par courrier. Pour toute question, un numéro vert gratuit est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, hors jours fériés : le 0 800 970 734. Participer à cette enquête, c'est contribuer concrètement à des décisions qui façonnent les transports de demain – pour tout le monde.