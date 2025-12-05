Voici comment envoyer votre localisation par SMS en cas d'urgence ou de danger

Vous êtes perdu, en panne ou en danger quelque part ? Envoyez vite un SMS à un proche ou à un sauveteur avec votre localisation précise. Il pourra ainsi vous secourir en sachant exactement où vous vous trouvez.

Pas toujours évident d'expliquer à quelqu'un par téléphone où l'on se trouve pour fixer un point de rendez-vous. Si l'opération est assez simple en ville, avec les noms des rues et les numéros, il est nettement plus complexe de décrire oralement sa localisation au beau milieu de la campagne lardée de petites routes qui se ressemblent toutes. Situation d'autant plus embarrassante si vous êtes, par exemple, en panne de voiture au milieu de nulle part. Ou, pire encore, si vous vous sentez en danger et en état de stress dans un lieu, notamment si vous êtes importuné ou agressé.

Et il en va de même si vous êtes blessé, suite à une chute ou un accident en ville comme en pleine nature. Appeler un proche ou un sauveteur pour qu'il vienne vous chercher en tentant de lui expliquer où vous vous trouvez risque de vous faire perdre un temps précieux avec des descriptions plus ou moins précises pour un résultat incertain.

Heureusement votre fidèle smartphone va vous donner un sérieux coup de main à l'aide d'un simple SMS. Qu'il s'agisse d'un mobile Android ou d'un iPhone, l'appli de messagerie associée au service de cartographie Google Maps ou Apple Plans permet en quelques secondes de transmettre vos coordonnées précises à votre correspondant avec un simple message. Pratique !

L'envoi de localisation par SMS ,à gauche sur iPhone, à droite sur Android © CCM

Votre contact disposera alors sur son mobile d'une carte avec votre localisation comme point de repère. Bonne nouvelle, la méthode fonctionne quel que soit le type de mobile vers lequel est expédié votre message. Vous pouvez donc envoyer un SMS de localisation depuis un iPhone (avec Plans donc) vers un smartphone Android et vice-versa sans craindre de problème de compatibilité. De quoi vous sortir de l'embarras rapidement. Seule obligation : l'appareil doit être connecté à un réseau 3G/4G/5G ou Wi-Fi pour expédier ces données de géolocalisation.

Indiquer sa localisation dans un SMS est aussi simple que d'envoyer une photo. Dans l'appli de SMS, ouvrez une conversation avec la personne à qui vous souhaitez envoyer votre position géographique. Touchez le bouton + placé à gauche du champ de saisie du message. Appuyez ensuite sur l'icône Localisation sur Android ou Position sur iPhone. Vous devrez peut-être autoriser l'appli à utiliser votre position exacte. Sur Android, Il ne reste plus qu'à appuyer sur la petite flèche SMS en bas à droite de l'écran. Le message indiquant vos coordonnées est immédiatement envoyé. Sur iPhone, appuyez sur l'option Envoyer un repère. Vous pouvez rajouter un message texte pour expliquer la situation avant d'expédier le SMS comme vous le faites habituellement.

Si votre correspondant utilise le même type de mobile que vous (Android ou iPhone), le plan indiquant votre position s'affichera directement dans l'appli de messagerie. S'il utilise un iPhone et vous un Android ou inversement, il sera invité à ouvrir le message dans l'appli idoine ou dans son navigateur Web pour afficher la carte.