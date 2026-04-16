Voilà pourquoi vous devriez mettre un bouchon de liège dans votre lave-vaisselle

Glisser un bouchon de liège dans votre lave-vaisselle peut paraître saugrenu. Validée par des experts, cette astuce simple et économique résout pourtant plusieurs problèmes courants avec des résultats étonnants.

Il traîne dans un tiroir de votre cuisine, souvent oublié après l'ouverture d'une bonne bouteille. Pourtant, ce modeste bouchon de liège pourrait bien devenir le meilleur ami de votre lave-vaisselle. Depuis quelques mois, les réseaux sociaux et les sites spécialisés en astuces maison ne jurent plus que par lui. Mais pourquoi donc glisser un morceau de liège dans une machine conçue pour laver la vaisselle ? La réponse tient en trois mots : humidité, calcaire et odeurs.

À chaque cycle, l'eau chaude et la vapeur transforment l'intérieur de votre appareil en un environnement humide, propice aux mauvaises surprises. Les restes alimentaires, les résidus de détergent et le calcaire s'accumulent, laissant parfois une odeur désagréable ou un voile blanc sur vos verres. C'est là que le liège entre en jeu. Ce matériau naturel, poreux et absorbant, agit comme une éponge miniature pendant le lavage. Il capte une partie de l'humidité résiduelle, réduit les dépôts de calcaire et limite la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs.

Les résultats sont visibles dès les premiers lavages. Les verres retrouvent leur éclat, les couverts semblent moins ternes, et l'odeur de renfermé disparaît progressivement. "Le liège absorbe une partie du calcaire et des mauvaises odeurs pendant le cycle", explique Shiva, une société spécialisée dans le ménage. Une astuce d'autant plus efficace qu'elle ne nécessite aucun produit supplémentaire : il suffit de placer un bouchon dans le panier à couverts ou en haut de la machine avant de lancer le programme.

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Pourtant, cette méthode ne relève pas de la magie. Le liège, utilisé depuis des siècles pour boucher les bouteilles, possède une structure unique qui lui permet d'absorber les liquides et de retenir les particules en suspension. Dans un lave-vaisselle, il joue donc un rôle de filtre naturel, complétant l'action du sel régénérant et du produit de rinçage. Les experts recommandent de le remplacer tous les trois ou quatre lavages pour maintenir son efficacité, et rappellent qu'il ne dispense pas d'un entretien régulier de l'appareil.

L'astuce séduit aussi pour son côté économique et écologique. Pas besoin d'acheter des produits coûteux ou de gaspiller de l'énergie : un bouchon de liège recyclé fait parfaitement l'affaire. Certains internautes vont même plus loin, en utilisant plusieurs bouchons pour renforcer l'effet, ou en les associant à du vinaigre blanc pour un nettoyage encore plus efficace. Alors, la prochaine fois que vous viderez une bouteille, gardez le bouchon. Votre lave-vaisselle – et votre vaisselle – vous diront merci.