iPad Air M3 et iPad 2025 : Apple change les puces de ses tablettes vedettes

C'est par un simple communiqué de presse qu'Apple vient d'annoncer l'arrivée de ses nouvelles tablettes, l'iPad Air M3 et l'iPad classique édition 2025. Pas de révolution, mais des améliorations bienvenues et, surtout, des puces plus puissantes.

Une fois de plus, c'est sans tambour ni trompette qu'Apple annonce la sortie de nouveaux produits, même si Tim Cook avait tout de même prévenu la veille sur le réseau X "qu'il y avait quelque chose dans l'air", avec une typographie proche de celle utilisée pour les appareils à la Pomme utilisant ce qualificatif. Une tendance un brin étonnante pour une entreprise qui a longtemps habitué l'industrie et le public à des lancements spectaculaires – qui a dit tapageurs ? – avec des conférences très médiatisées – les fameuses keynotes instaurées à l'origine par l'emblématique Steve Jobs – faisant l'objet d'innombrables rumeurs et commentaires. Est-ce le signe que l'envie n'est plus là, ou, tout du moins, que l'innovation marque le pas ?

Toujours est-il que c'est par un simple communiqué de presse envoyé ce mardi 4 mars 2025 que la "firme à la pomme" a baptisé ses derniers nés : les nouveaux iPad Air et iPad "classique", qu'on peut aussi appeler plus simplement l'iPad 11. Pas de grands changements dans la mesure où les nouveaux venus conservent l'essentiel des caractéristiques de leurs prédécesseurs respectifs, en se "contentant" d'embarquer de nouveaux moteurs à la fois plus récents et plus puissants, avec quelques améliorations annexes. Rien de révolutionnaire, donc, mais plutôt des évolutions douces et logiques qui tiennent plutôt du registre des mises à jour et à niveau, ce qui explique sans doute la relative discrétion de leur lancement.

© Apple

iPad Air : du M2 au M3 sans changer de prix

C'est donc tout d'abord l'iPad Air de 7e génération qu'a annoncé Apple. Décliné en deux tailles d'écran (11 et 13 pouces), il est équipé de la puce M3 et c'est la seule nouveauté matérielle de ce nouveau modèle,. Elle vient remplacer la puce M2 de l'iPad Air précédent, qui ne date pourtant que de mai 2024 ! L'iPad Air M2 n'aura donc vécu que 10 mois, ce qui est particulièrement court pour une tablette chez Apple jusqu'à présent. Il semble tout simplement qu'Apple ait eu besoin de se précipiter un peu pour faire face tout simplement à l'arrêt de la production de la puce M2. Pour gonfler un peu les chiffres, Apple compare l'iPad Air M3 au modèle M1 en indiquant qu'il est jusqu'à deux fois plus rapide. Si vous avez déjà un iPad Air M2, le nouveau M3 peut vous faire gagner de 30 à 50%. C'est bien, mais pas forcément suffisamment pour vous donner envie de changer aussi rapidement.

© Apple

D'autant plus que tout le reste est identique. Les iPad Air M3 existent toujours en deux tailles d'écran, 11 et 13 pouces, aux résolutions et luminosités identiques que sur les modèles précédents : 2360 x 1640 pixels pour le 11 pouces et 2732 x 2048 pixels pour le 13 pouces. Avec une luminosité maximale de 500 nits pour le 11 pouces et de 600 nits pour les 13 pouces. La webcam, toujours placée sur le bord long désormais sur tous les iPad est également identique. Les deux modèles accusent respectivement 460 grammes et 616 grammes sur la balance (1 gramme de plus pour le modèle cellulaire… uniquement sur le 13 pouces).

© Apple

À noter, la puce M3 de ces nouveaux iPad n'est pas exactement la même que celle des MacBook Air. Elle ne fait en effet ronronner 8 cœurs CPU et 9 cœurs GPU (l'unité graphique) alors que, sur le MacBook Air, on peut choisir entre un M3 doté de 8 ou 10 cœurs GPU. Autrement dit, Apple équiper ses iPad de M3 déclassés, qui ne passent pas tous les tests de fiabilité des cœurs GPU. Une technique très classique pour éviter de jeter des processeurs parfaitement utilisables. Les nouveaux iPad Air M3 sont bien sûr compatibles avec Apple Intelligence, les outils d'Intelligence artificielle d'Apple, attendus avec la version 18.4 d'iPadOS dont la sortie est imminente. Mais c'était déjà le cas des iPad Air M2 et même des modèles M1.

© Apple

L'autre point qui reste inchangé, c'est le prix de base. Et ça, on apprécie. Avec 128 Go de stockage, l'iPad Air M3 11 pouces reste à 719 euros, et le modèle 13 pouces à 969 euros. Si l'on a besoin de plus de stockage, il faut ajouter 130 euros pour passer à 256 Go, 380 euros pour aller jusqu'à 512 Go et 630 euros pour atteindre 1 To, ce qui est tout de même assez cher. On peut ensuite choisir de passer à 256 Go, 512 Go ou même 1 To de stockage. Il suffit d'ajouter 130 euros. Les puces mémoire sont toujours aussi chères chez Apple.

Avec l'iPad Air M3, Apple a également annoncé un nouveau Magic Keyboard, qui manquait jusque là à la gamme des iPad Air. Cet étui qui, fermé, couvre à la fois la face avant et la face arrière de l'iPad propose, une fois ouvert, un clavier complet et un pavé tactile pour presque transformer l'iPad en ordinateur portable. Ce Magic Keyboard a deux particularités principales : il est compatible avec les iPad Air de générations précédentes… et il est toujours aussi cher : 329 euros pour le modèle 11 pouces et 349 euros pour le 13 pouces – soit le prix d'un PC portable d'entrée de gamme complet ! Il se fixe toujours par l'intermédiaire des aimants cachés dans le dos de l'iPad et pèse toujours aussi lourd, pour donner à l'ensemble une stabilité suffisante. Notons aussi qu'en termes d'accessoires, ces deux nouveaux iPad Air sont bien sûr compatibles avec l'Apple Pencil Pro et l'Apple Pencil USB-C.

iPad 2025 : plus rapide et moins cher mais sans Apple Intelligence

Dans le même communiqué de presse, tout en bas, on est presque surpris d'apprendre la sortie d'un nouvel iPad d'entrée de gamme, celui qui s'appelle donc tout simplement iPad. Comme il s'agit de la 11e génération depuis la sortie du tout premier iPad de 2010, on l'appelle communément l'iPad 11. Ce dernier vient donc remplacer l'iPad 10 qui, le moins que l'on puisse dire, avait beaucoup déçu, notamment à cause de son prix élevé de près de 600 euros, pour seulement 64 Go de stockage.

Pour son renouvellement, l'iPad 11 corrige ces défauts de jeunesse en étant équipé en standard de 128 Go de stockage, pour un prix de départ de 409 euros. Voilà qui est mieux. Pour le reste, le design est absolument identique avec un écran de 11 pouces résolution de 2 360 x 1 640 pixels et un corps en aluminium à bord plat, inspiré de l'iPad Air et inauguré par l'iPad 10. Et il reste compatible avec l'Apple Pencil de première génération qui rappelons-le est équipé lui d'une prise Lightning pour être rechargé, alors que l'iPad 11 est bien sûr muni d'un port USB-C.

© Apple

Mais la mauvaise surprise de situe du côté du processeur. L'A13 Bionic de l'ancien iPad est ici remplacée par la très bonne A16 qui équipait les iPhone 14 Pro et 15. Et donc, patatras, alors qu'Apple insiste sur ses outils d'Apple Intelligence, l'iPad 11 d'entrée de gamme restera donc la seule machine qui ne pourra pas en profiter. Une décision pour le moins étonnante puisque même l'iPad mini 7, lancé en octobre 2024, peut en profiter grâce à sa puce A17 Pro. Un compromis indispensable certainement pour proposer un iPad à prix plancher (à la mode Apple) surtout destiné au marché de l'éducation. Si besoin, on peut aussi choisir un iPad 11 doté de 256 ou 512 Go de stockage (respectivement 539 euros et 789 euros.

Parallèlement à l'annonce officielle, Apple a mis à jour son site en présentant ses nouveaux bébés dans les moindres détails, avec leurs fiches techniques complètes et moult arguments alléchants. On peut ainsi admirer et commander les nouveaux iPad Air M3 et iPad 11 dès aujourd'hui, pour une livraison à partir du 12 mars. Notons encore que l'iPad Air M3 et l'iPad 11 existent aussi en modèles "cellulaire" pour se connecter directement au réseau 5G. Il suffit pour cela d'ajouter 170 euros à la facture et de s'abonner à un forfait adapté, bien évidemment.