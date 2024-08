Test OnePlus Pad 2 : une tablette performante au prix serré

Avec son Pad 2, OnePlus prouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour s'offrir une très bonne tablette Android. Un excellent modèle, qui n'a rien à envier aux Galaxy Samsung.

L'univers des tablettes tactiles est beaucoup moins agité que celui des smartphones et dominé majoritairement par Apple et ses iPad et Samsung avec ses Galaxy Tab. Curieusement, le Coréen n'a pas profité de son événement Unpacked de juillet dernier pour annoncer de nouveaux modèles. Une occasion en or pour le Chinois OnePlus de se ruer dans la brèche et venir faire de l'ombre aux Galaxy Tab S9 sorties l'an passé avec sa nouvelle Pad 2. Au programme une grande tablette dotée d'un écran (LCD) de 12 pouces mais surtout, sous le capot, le SoC phare de 2024 qui anime bon nombre de smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. La bonne surprise vient également du prix avec un tarif qui démarre à 549 euros (voire 499 euros avec les promotions) pour la version 12-256 Go. Nous avons pu tester cette OnePlus Pad 2 durant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© OnePlus

OnePlus Pad 2 : l'avis de CCM Écran LCD confortable

Très bonnes performances

Autonomie au top

Belle finition

Prix Fréquents appuis indésirables sur l'écran

Poids assez élevé

OnePlus Pad 2 : confort et sobriété

OnePlus ne revendique aucune excentricité dans le design de sa tablette. Toute habillée d'aluminium dans un coloris gris (la marque chinoise a abandonné son traditionnel vert), elle reste assez discrète. Ses mensurations en revanche sont généreuses avec 26,8 cm de haut pour 19,5 cm de large et 0,6 cm d'épaisseur. Normal puisqu'elle accueille un écran LCD de 12,1 pouces ce qui en fait une grande tablette. Néanmoins, ce gabarit la rend très confortable au quotidien. La dalle LCD offre une définition 3K (3000 x 2120 pixels) pour une résolution de 303 ppp. De quoi afficher convenablement n'importe quel type de contenu, qu'il s'agisse de sites Web, de vidéo ou encore de jeu. Le rendu est impeccable même si les noirs ne sont pas aussi profonds qu'avec une dalle Amoled.

OnePlus indique un pic de luminosité à 900 nits. Dans la réalité, nous avons parfois rencontré quelques difficultés de lecture, notamment en plein soleil où il a été difficile de déchiffrer ce qui s'affichait à l'écran. Une sensation renforcée par l'absence de traitement antireflet sur la dalle. Par ailleurs, il nous est arrivé à maintes reprises de déclencher de faux appuis sur l'écran. Un poignet qui traine un peu trop sur le bord, un angle qui touche la peau et la tablette ne réussit plus à interpréter les balayages de doigts sur la vitre. Nous n'avons malheureusement pas trouvé dans les réglages du système une option permettant d'atténuer la sensibilité tactile.

Reste enfin le poids. Ce grand modèle pèse tout de même 584 g. La tenir dans les mains pendant un long moment finit par fatiguer les poignets. Mieux vaut la poser sur les genoux.

OnePlus Pad 2 : des performances dignes d'un modèle haut de gamme

Sous le capot de cette OnePlus Pad 2 on ne trouve rien de moins qu'un SoC Snapdragon 8 Gen 3 à l'animation. C'est le processeur phare de 2024 que l'on trouve aux commandes de smartphones de prestige comme les Galaxy S24 Ultra, Z Fold6 et Z Flip6 de Samsung mais aussi le Honor Magic 6 Pro ou Motorola Edge 50 Ultra pour n'en citer que quelques-uns. Un SoC haut de gamme donc taillé également pour l'intelligence artificielle. Niché dans cette OnePlus Pad 2, il ne déçoit évidemment pas. La fluidité est au rendez-vous. Nous n'avons pas constaté la moindre latence dans tous les usages auxquels nous avons confronté la tablette. Y compris en jeu. La présence de cette puce ouvre grande la porte aux jeux gourmands d'autant que dans sa tâche, elle est épaulée par 12 Go de RAM. Une quantité que l'on ne croise pas aussi souvent sur ce type d'appareils. Cependant, pour tirer toute la puissance du processeur, il faudra songer à activer le mode performances (ce qui puisera un peu plus dans la batterie). Avec ce mode, le résultat du test Geekbench en monocœur passe ainsi de 916 points à 2071 points. En multicœur, on passe également de 4626 points à 6092. Un mode à n'utiliser qu'occasionnellement pour préserver la batterie et la chauffe de l'appareil.

Côté logiciel, cette tablette tourne sous Android 14 avec la surcouche logicielle maison OxygenOS elle aussi en version 14. Plutôt bien fichu, peu surchargé et agréable à manipuler, cet OS accueille aussi quelques fonctions d'intelligence artificielle. La retouche photo avec la suppression d'éléments est déjà active mais d'autres fonctions liées à l'édition et la génération de texte sont prévues plus tard dans l'année. Quant au suivi des mises à jour, OnePlus annonce trois ans pour les nouvelles versions d'Android et quatre ans pour les correctifs de sécurité. C'est pas si mal tant la maintenance des tablettes Android reste en général le cadet des soucis des constructeurs.

OnePlus Pad 2 : autonomie et recharge optimales

Amenée à être fortement sollicitée mais aussi à passer de longues heures en veille, la tablette doit pouvoir tenir la longueur et se montrer d'attaque sitôt réveillée. Sur ce terrain, OnePlus ne déçoit pas non plus. Sa Pad 2 embarque un accu de 9510 mAh. Le Chinoise annonce une autonomie en veille de 43 jours, ce que nous n'avons pas pu vérifier. Avec notre usage mêlant du jeu, de la lecture vidéo en streaming, de la navigation sur le Web et la consultation de réseaux sociaux à raison de 2 heures quotidiennes, nous avons dû refaire le plein de la tablette au bout de 5 jours. Soit 10 heures d'utilisation réelles et plusieurs dizaines d'heures en veille. Un score très honorable.

Côté recharge, si aucun chargeur n'est présent dans la boîte, la Pad 2 est compatible avec une charge SuperVooc de 67 W. Avec notre chargeur Anker de 100 W, nous avons pu refaire le plein de 0 à 100 % en 1h15 minutes. Pas mal.

OnePlus Pad 2 : faut-il craquer pour la grande tablette de OnePlus.

OnePlus Pad 2 12-256 Go Neuf à partir de 559,00 € Rakuten 559,00 € Voir

Indéniablement, la Pad 2 de OnePlus ne manque pas d'atouts pour séduire. Le constructeur propose bien évidemment un stylet pour l'accompagner (99 euros) ainsi qu'un clavier — uniquement Qwerty malheureusement — pour 149 euros ou encore un chargeur maison, et donc optimisé, de 80 W pour 40 euros. Deux de ces trois accessoires sont offerts. Les performances ne déçoivent pas de même que l'écran et l'autonomie. Pour le prix demandé, la OnePlus Pad 2 a largement de quoi faire de l'ombre à la Galaxy Tab S9 de Samsung. Même si cette dernière se pare d'une dalle Amoled aux contrastes infinis. Ce prix léger pour une tablette de cette catégorie fait renouer OnePlus avec son approche initiale qui a fait son succès à ses débuts en 2013 : de la performance à un prix attractif. Un crédo sur lequel s'est depuis calé Poco (Xiaomi) mais qui ne dispose pas encore de tablette à son catalogue. La OnePlus Pad 2 propose donc à ce jour le meilleur rapport performance-prix pour une tablette Android.