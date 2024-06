Test Apple iPad Air M2 (2024) : une tablette séduisante, mais toujours chère

Équipée de la puce M2 toujours aussi vaillante, l'édition 2024 de l'iPad Air séduit par ses nombreuses qualités et sa grande polyvalence. Restent quelques défauts gênants, à commencer par son tarif, toujours aussi élitiste.

En mai dernier, Apple renouvelait deux gammes d'iPad : les modèles Pro équipés d'une puce Apple Silicon M4 inédite (lire notre test), et les modèles Air animés désormais par la puce M2 qui équipait les iPad Pro de la gamme précédente (vous suivez ?). Et pour cette sixième génération d'iPad Air, Apple inaugure également une nouvelle diagonale d'écran. Ces tablettes sont désormais disponibles en format 13 pouces et 11 pouces (que nous testons ici) tout comme les iPad Pro.

Néanmoins, hormis le look, les ressemblances entre l'iPad Air et l'iPad Pro s'arrêtent ici. Apple a réservé à son modèle premium ses plus belles avancées technologiques. Ce qui n'empêche pas l'iPad Air de briller dans la plupart des domaines auxquels il est dévolu et de conserver son statut de tablette confortable et agréable à utiliser pourvu que l'on ne s'en contente pas pour tout faire. Car comme pour tous les autres iPad, le plus gros problème de l'iPad Air, c'est iPadOS. Nous avons pu tester l'iPad Air M2 (2024) pendant plusieurs semaines, voici notre verdict.

iPad Air M2 (2024) : un design inchangé

Malgré son nom et ce qu'il laisse supposer, l'iPad Air n'est plus le plus fin et le plus léger des iPad. Et c'est l'iPad Pro M4 qui lui chipe sa place. En cause, la présence d'une dalle LCD qui demande un rétroéclairage sur l'iPad Air contre une dalle Oled sur le modèle Pro. Il n'empêche, ce nouvel iPad Air conserve tout de même une belle finesse que nombre de tablettes Android concurrentes peuvent lui envier avec ses 6,1 mm d'épaisseur et son poids contenu de 462 g.

Le look général demeure fidèle à la tradition. On profite d'un châssis en aluminium recyclé présentant des finitions très soignées avec des tranches bien plates et des angles arrondis. Le dos de l'appareil est flanqué d'un unique module photo dépourvu de flash.

La tranche supérieure accueille le bouton de mise sous tension doté d'un capteur TouchID pour le déverrouillage par empreinte digitale. La caméra True Depth (FaceID) reste réservée aux iPad Pro. La webcam justement, migre, comme pour les modèles Pro, vers la bordure latérale pour offrir une meilleure prise de vue lorsque l'iPad est tenu à l'horizontale. C'est de ce côté que vient s'aimanter le nouvel Apple Pencil Pro (en option à 149 euros) pour se recharger. Notez que ce nouvel iPad Air est également avec les Apple Pencil 2 mais uniquement le modèle USB-C.

Apple ne mentionne pas de certification IP pour cet iPad Air. Mieux vaudra donc le tenir éloigné de la poussière et des sources d'humidité.

iPad Air M2 (2024) : un écran LCD toujours épatant

Pas de mini pas plus que d'Oled sur cet iPad Air M2 mais une dalle LCD. Qu'on se rassure, cette technologie n'a pas dit son dernier mot. Il ne s'agit pas d'une dalle au rabais (aux prix de l'iPad, ce serait mal vu) mais d'un modèle qui en met plein les yeux. On profite d'une définition de 2360 x 1640 pixels pour une résolution de 264 ppp. Ça reste confortable même si l'on trouve mieux dans le monde Android (chez Xiaomi notamment avec la Pad 6S Pro) pour moins cher. Apple indique une luminosité maximale de 500 nits (SDR) ce qui nous paraît correct. Nous n'avons jamais été pénalisé par la lumière ambiante même en extérieur.

Cependant, nous avons noté que malgré la présence d'un traitement antireflets et d'un revêtement oléophobe censé résister aux traces de doigts, il restait encore à Apple beaucoup de chemin à parcourir pour obtenir un résultat acceptable. Après quelques dizaines de minutes d'utilisation, force est de constater que l'écran est recouvert de traces visibles au moindre rayon de soleil.

Enfin, Apple se montre également timide sur le rafraîchissement de l'écran. Là où la concurrence adopte majoritairement des dalles grimpant aisément à 90 ou 120Hz, il faut se contenter ici d'un taux maximal de 60 Hz. L'aisance de la puce M2 pour faire tourner des jeux avec une fluidité remarquable se voit donc bridée par ce choix. Dommage.

iPad Air M2 (2024) : une puce encore très puissante

Fiche technique de la configuration testée

Taille écran 11 pouces Définition écran 2360 x 1640 pixels Technologie écran LCD IPS Taux de rafraîchissement 60 Hz SoC Apple Silicon M2 Mémoire vive 8 Go Stockage 1 To Capteurs photos (dos) 12 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 60 fps WiFi / Bluetooth 6E / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Oui Reconnaissance faciale Non Batterie 28,9 Wh Système iPadOS 17.4 Dimensions 247,6 x 178,5 x 6,1 mm Poids 462 g

Sous le capot de cet iPad Air 2024 on retrouve donc une puce maison Apple Silicon M2. Celle-là même qui s'occupait d'animer la précédente fournée d'iPad Pro. Autrement dit, ce nouvel iPad Air peut se sentir pousser des ailes et vous pouvez tout lui demander. Jeux (limités donc à malheureusement à 60 images par seconde à cause de l'écran LCD) mais aussi des applis gourmandes comme le montage vidéo, le traitement du son, la création ou la retouche d'images… rien ne l'effraie. Il va donc sans dire que pour les usages du quotidien comme le surf sur le Web, la gestion des mails, le streaming vidéo et les petits jeux occasionnels, ce moteur est surdimensionné. Mais cela permet aussi d'envisager l'avenir sereinement avec une puce capable de faire tourner aisément les applis futures et bien sûr de se montrer à l'aise avec les nouvelles fonctions liées à l'intelligence artificielle (Apple Intelligence) dévoilées le 10 juin dernier et qui seront en place dans iPadOS 18.

Avec notre panoplie de benchmarks habituels, l'iPad Air ainsi armé de sa puce M2 ne déçoit pas. Évidemment, en regard des performances de la nouvelle puce M4 qui anime les modèles Pro, l'écart se creuse. Mais cet iPad n'a pas les mêmes ambitions non plus.

Des performances tout à fait correcte, bien supérieures également à ce que propose le plus abordable des iPad encore en rayon, l'iPad 10ème génération. Si vous souhaitez profiter d'une tablette qui ne subit aucun ralentissement et propose une fluidité remarquable pour s'atteler occasionnellement à des tâches ardues, c'est bien vers l'iPad Air M2 qu'il faut vous tourner.

Bon point également, Apple double enfin l'espace de stockage sur le premier modèle sans augmenter les prix en passant de 64 Go à 128. En revanche, dès que l'on souhaite étendre un peu plus cette capacité (rappelons que l'iPad ne possède pas d'emplacement pour accueillir une carte mémoire microSD), c'est un peu la douche froide. Pas moins de 130 euros supplémentaire pour disposer de 256 Go de stockage. C'est très très cher payé.

iPad Air M2 (2024) : les limites d'iPadOS

Nous l'avions déjà évoqué lors du test de l'iPad Pro M4 et nous confirmons notre ressenti avec cet iPad Air. iPadOS reste le plus gros handicap de cette tablette. On aurait pu espérer une refonte avec iPadOS 18 prévu pour l'automne mais il n'en sera rien. L'ergonomie telle qu'on la connaît aujourd'hui se plie mal à une utilisation très confortable de la tablette dès qu'il s'agit de travailler avec (lire notre article). Même en lui greffant un Magic Keyboard (349 euros tout de même !), le compte n'y est pas. On s'emmêle rapidement les pinceaux dans le maniement des fenêtres et les applis en plein écran. C'est compliqué, on s'agace, on s'y perd. Travailler avec un iPad reste une épreuve. Dommage. Reste à voir dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle à la rentrée améliorera la façon de manipuler l'iPad.

iPad Air M2 (2024) : une autonomie convaincante

Comme pour l'iPad Pro (et les autres), Apple se contente d'indiquer une autonomie de 10 heures pour cet iPad Air M2. Avec notre test de lecture en streaming HD sur Netflix avec une luminosité de l'écran calée à 50 %, notre iPad à tenu un peu plus de 15 heures avant de déclarer forfait. C'est plutôt pas mal et augure de pouvoir tenir aisément la longueur pour s'occuper pendant de longs trajets par exemple. La puce M2 n'est certainement pas étrangère à ce bon score avec sa très bonne gestion de l'énergie pour ce type de tâche.

En revanche, l'enthousiasme retombe dès qu'il s'agit de recharger l'appareil. Prenez votre mal en patience et mettez la main sur un chargeur adéquat (il n'y en a pas dans la boîte). Avec notre chargeur Anker de 100 W, il nous a fallu plus de deux heures pour passer de 0 à 100 de charge de batterie. C'est bien trop long.

iPad Air M2 (2024) : une tablette vraiment polyvalente

Dans la gamme iPad, l'iPad Air occupe une place bien définie. Il demeure techniquement un cran en-dessous du modèle Pro et se montre bien plus performant que l'iPad classique. Cette année surtout creuse l'écart avec ce dernier. Les apports de la puce M2 sont indéniables du point de vue des performances et de l'autonomie. On regrette seulement quelques faux pas. Si l'on accepte encore la présence d'un écran LCD de très bonne facture, le choix de la limitation du rafraîchissement à 60 Hz frustre indéniablement surtout lorsqu'il s'agit de jouer. La puce M2 a de la puissance à revendre mais les capacités de l'écran la coupent dans son élan. On déplore également une recharge toujours aussi lente même si l'autonomie ne déçoit pas. Tout le monde n'a pas forcément deux heures devant lui pour refaire le plein de l'iPad avant de repartir en vadrouille. Enfin, iPadOS plombe toujours l'expérience, mais cette remarque vaut pour toutes les tablettes d'Apple.

Aussi, l'iPad Air M2 se présente comme une tablette performante pour qui cherche un peu de puissance. Elle peut mener des tâches complexes sans sourcilier. Reste que son prix demeure encore très élevé avec un ticket d'entrée fixé à 719 euros tout de même pour la version Wi-Fi – 128 Go. Le tarif grimpe jusqu'à 1519 euros pour la version au format 11 pouces la mieux lotie armée d'une connexion 5G et de 1 To d'espace de stockage. À ce prix, mieux vaudra s'équiper d'un SSD externe pour profiter de plus de stockage à un prix plus abordable. Quant au modèle 13 pouces, il faut compter au minimum 919 euros pour la version avec 128 Go de stockage. Des tarifs élitistes, dans la tradition Apple, mais qui ne semblent pas refroidir les aficionados de la marque.