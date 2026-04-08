Bouygues Telecom fait un joli cadeau à ses abonnés avec ce pack Ciné gratuit

Pour célébrer ses 30 ans, Bouygues Telecom chouchoute ses abonnés en leur offrant un accès gratuit d'un mois à Ciné+ OCS, afin de profiter d'un large catalogue de films et de séries. Et l'abonnement est résilié automatiquement !

Pour fêter ses 30 ans, Bouygues Telecom a décidé de sortir le grand jeu tout le long de l'année 2026. C'est bien simple, chaque mois est synonyme d'une nouvelle surprise !

En janvier, l'opérateur avait lancé un "Giga Jackpot" pour faire gagner 100 000 euros à un de ses abonnés B&You. Puis, en février, il avait décidé d'offrir à ses 3 000 clients historiques – ceux qui sont abonnés depuis le tout début ! – une Extra Bbox, afin qu'ils puissent bénéficier d'une connexion de secours instantanée. Le mois suivant, il avait carrément décidé d'offrir un film en VOD et un Samsung Galaxy par jour !

Pour continuer sur cette généreuse lancée, Bouygues Telecom a annoncé à ses abonnés, dans un e-mail envoyé le 8 avril, leur offrir un accès gratuit à Ciné+ OCS pendant un mois entier.

30 ans de Bouygues Telecom : le pack Ciné+ OCS gratuit pendant un mois

Pour rappel, l'offre Ciné+ OCS donne accès aux programmes OCS ( Le Comte de Monte-Cristo, Anora, Sonic 3 : le film, Gladiator II, Le Flambeau, Twisted Metal...) via six chaînes de cinéma :

OCS : elle propose des films six mois après la sortie en salles, ainsi qu'une sélection de séries françaises et internationales exclusives (La Servante écarlate, Mad Men, The Walking Dead : Dead City...) ;

: elle propose des films six mois après la sortie en salles, ainsi qu'une sélection de séries françaises et internationales exclusives (La Servante écarlate, Mad Men, The Walking Dead : Dead City...) ; Ciné+ Frisson : parfaite pour les amateurs de sensations fortes, elle propose des films d'action, des thrillers, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur ;

: parfaite pour les amateurs de sensations fortes, elle propose des films d'action, des thrillers, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur ; Ciné+ Émotion : on y trouve notamment des comédies romantiques, et des sagas sentimentales à succès ;

: on y trouve notamment des comédies romantiques, et des sagas sentimentales à succès ; Ciné+ Family : elle est dédiée au grand cinéma, avec des films aux phrases et scènes cultes, des films familiaux, des comédies populaires, des films d'animation et des aventures pour petits et grands ;

: elle est dédiée au grand cinéma, avec des films aux phrases et scènes cultes, des films familiaux, des comédies populaires, des films d'animation et des aventures pour petits et grands ; Ciné+ Festival : elle est réservée au cinéma d'auteur et indépendant, avec une sélection de films primés en festival ;

: elle est réservée au cinéma d'auteur et indépendant, avec une sélection de films primés en festival ; Ciné+ Classic : elle regroupe les films cultes du cinéma français, américain et mondial des années 30 aux années 90, dans des genres emblématiques tels que le western, le film noir et la comédie musicale.

Les clients Bbox peuvent accéder à Ciné+ OCS depuis l'interface d'accueil de leur box Internet, dans la rubrique du même nom. Quant aux clients mobiles, ils peuvent en profiter directement depuis l'application b.tv. Tous ont jusqu'au 27 avril pour activer leur cadeau. Une fois que cela sera fait, l'accès sera valable pendant un mois, sans engagement. À l'issue de cette période, le service sera automatiquement désactivé, ce qui évite d'oublier et de devoir mettre la main au portefeuille. En revanche, ceux ayant déjà souscrit à cette option, qui n'ont pas de téléphone portable compatible ou de décodeur TV ne pourront pas en profiter.