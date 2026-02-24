Un forfait illimité bridé à 20 Go : des abonnés SFR se plaignent d'un étrange blocage

Présenté comme totalement illimité, le forfait 5G+ de SFR est sous le feu de critiques, plusieurs abonnés se plaignant d'un blocage après chaque utilisation de 20 Go de data en continu. Bug temporaire ou bridage volontaire ?

Depuis quelques mois, SFR propose un forfait mobile permettant de profiter de la 5G+ de façon illimitée, sans aucune restriction de volume de data, pour la somme de 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. Cette absence de restriction représente un argument de poids pour les gros consommateurs de streaming, de partage de connexion ou de téléchargements. Sur le papier, l'abonné peut naviguer, regarder des vidéos en haute définition, jouer en cloud gaming ou encore travailler en mobilité sans surveiller sa consommation.

Ce type de formule séduit notamment ceux qui utilisent leur smartphone comme point d'accès principal à Internet ou qui sont particulièrement nomades. Et l'offre de SFR est d'autant plus intéressante que seul Free en propose une semblable. Beaucoup plus abordable, elle reste malheureusement réservée aux abonnés Freebox, alors que SFR propose sa formule à tout le monde, moyennant l'achat d'un téléphone.

Pourtant, depuis plusieurs semaines, des signalements d'abonnés viennent ternir ce tableau. Comme le rapporte Univers Freebox, plusieurs clients affirment avoir constaté un blocage systématique après 20 Go de données consommées lors d'une même session.

Forfait SFR 5G+ illimité : un blocage provenant du réseau de l'opérateur ?

L'un de ces abonnés floués a longuement expliqué, sous le pseudo @tacosautabasco, son problème sur X et sur le forum officiel de SFR. Il indique avoir constaté des coupures systématiques lors de téléchargements volumineux ou d'usages intensifs, notamment lors de ses sessions de cloud gaming via la PlayStation Portal, et ce sur plusieurs smartphones, via un routeur 5G et même avec différentes configurations réseau. L'abonné affirme même que ce seuil aurait évolué, étant auparavant fixé à 5 Go avant d'être relevé à 20 Go. Et il est loin d'être le seul à avoir ce problème !

© Forum SFR

Il ne s'agit pas d'une réduction de débit progressive, comme cela peut être le cas avec certains forfaits, mais à une coupure nette. L'enveloppe reste théoriquement illimitée, mais, lors de son utilisation, l'utilisateur semble se heurter à une barrière technique invisible, et toujours au même seuil, ce qui l'a conduit à suspecter un mécanisme interne au réseau plutôt qu'un simple incident isolé.

Une personne du service client lui a répondu en janvier dernier et a à demi-mot avoué que le problème venait bien de l'opérateur, avant d'assurer qu'un correctif devait bientôt être déployé. Mais un mois plus tard, la limitation semble toujours persister. Résultat : les clients payent une somme assez conséquente pour un forfait illimité qui ne l'est finalement pas.

© Forum SFR

En attendant que l'opérateur règle le problème, ce cher Tacos partage une astuce très simple. En cas de blocage, il suffit d'activer le mode avion pendant quelques secondes, puis de le désactiver, afin de réinitialiser la connexion mobile. La session de données devrait alors redémarrer normalement.