Orange et Sosh offrent 100 Go de data supplémentaires à des abonnés

Des abonnés mobile Orange et Sosh se voient offrir un joli cadeau : durant quatre mois, ils auront droit à 100 Go mensuels de data en bonus, le tout sans aucun surcoût, sans engagement et sans changement de formule. Sympa !.

Orange et Sosh ont récemment surpris certains de leurs abonnés mobiles en leur offrant un cadeau pour le moins inhabituel : jusqu'à 400 Go de données supplémentaires, le tout sans aucun surcoût, aucune modification du forfait existant, ni engagement supplémentaire de la part des utilisateurs. Comme le rapporte Univers Freebox, cette offre est apparue comme par magie dans leur espace abonné. Une fois activée, est automatiquement ajoutée à la ligne concernée et reste valable pendant quatre mois, avant de s'arrêter sans aucune démarche à faire. De quoi renforcer leur fidélité !

Cadeau Orange et Sosh : jusqu'à 400 Go de data en plus

Le bonus offert se présente sous la forme d'un complément de données mobiles de 100 Go par mois pendant quatre mois, ce qui fait un total de 400 Go utilisables au fil de cette période. Ces gigaoctets supplémentaires viennent s'ajouter à l'enveloppe de données déjà incluse dans le forfait de l'abonné. Concrètement, une personne qui possède, par exemple, 100 Go ou 200 Go dans son abonnement voit cette quantité augmentée temporairement de 100 Go chaque mois pendant quatre mois consécutifs.

Les données offertes sont utilisables en France métropolitaine dans les mêmes conditions que celles du forfait principal, sans changement du tarif ni conditions nouvelles imposées à l'utilisateur. L'activation est automatique : il n'est pas nécessaire pour l'abonné de faire une démarche particulière pour en bénéficier. L'offre apparaît directement dans l'espace client de certains abonnés, avec une confirmation de l'opérateur par un message ou un courriel.

© @ErethaariO / Univers Freebox

Attention, cette offre n'est malheureusement pas pour tout le monde. Il semblerait qu'elle soit réservée à certains profils identifiés comme "fidèles" par l'opérateur, même si celui-ci ne donne pas précisément les critères pour en profiter. Elle concerne aussi bien des forfaits Orange que ceux de sa marque low-cost Sosh.

Cadeau Orange et Sosh : retenir ses clients les plus fidèles

Dans un marché où les clients peuvent facilement comparer les offres et changer d'opérateur, proposer des bonus de data peut réduire leur envie de migrer vers une autre marque concurrente. Cela permet aussi de valoriser les formules existantes. Lorsque la promotion prend fin au bout des quatre mois, certains utilisateurs peuvent être incités à migrer vers une formule supérieure ou à prolonger leur abonnement actuel plutôt que de réduire leur engagement.

Cette opération intervient dans un contexte où les opérateurs français redoublent d'efforts pour retenir leurs clients. Les enveloppes de données incluses dans les forfaits ont fortement augmenté au cours des dernières années chez tous les acteurs. Dernièrement, Sosh a offert gratuitement la TV d'Orange à ses abonnés mobile, tandis que l'opérateur de l'historique a offert de nouvelles chaînes sans surcoût à ses clients Internet.