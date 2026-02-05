C'est cadeau : Orange et Free offrent de nouvelles chaînes TV sans surcoût à leurs abonnés

Orange et Free font un joli cadeau à leurs abonnés Internet en leur permettant d'accéder gratuitement à de nouvelles chaînes TV. Mais attention à ne pas traîner, car certains de ces ajouts sont à durée limitée !

Pour choyer leurs clients et assurer leur fidélité, les opérateurs ajoutent régulièrement de nouvelles chaînes à leurs bouquets TV, leur offrant un catalogue toujours plus épais. En ce début de mois de février, Orange et Free font un joli cadeau à leurs abonnés Internet en enrichissant leurs offres de télévision sans surcoût. Attention, la grande majorité d'entre elles le sont uniquement de façon temporaire.

TV Orange : deux nouvelles chaînes et Eurosport 1 offertes temporairement

Ainsi, Orange élargit son catalogue de chaînes TV incluses sans coût additionnel pour les abonnés de ses offres Livebox (pour les clients Orange et Sosh) ayant souscrit à l'option TV. À partir de ce jeudi 5 février, ces derniers pourront profiter de deux chaînes supplémentaires. La première n'est autre que Travelxp (canal 119), une chaîne internationale dédiée aux voyages et au lifestyle, qui permet de découvrir des destinations dans le monde entier. La seconde se nomme Le Média TV (canal 235) et est la première chaîne TV indépendante de gauche dans l'Hexagone. Elle se concentre avant tout sur l'actualité politique, sociale, culturelle et internationale, sur laquelle elle offre un regard critique et fait intervenir des voix souvent absentes des chaînes d'info traditionnelles.

© Le Média TV

En plus de ces ajouts, Orange a décidé de rendre Eurosport 1 (canal 54) accessible en clair gratuitement sur ses box jusqu'au 8 avril prochain, ce qui permet aux abonnés de suivre une partie de la programmation sportive sans avoir à souscrire d'option supplémentaire. Parfait pour suivre une partie des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2026, qui se déroulent du 6 au 22 février ! Attention, il s'agit uniquement d'un accès au direct, sans replay ou contenu à la demande.

TV Free : le pack Ciné POP accessible gratuitement pendant un mois

Du côté de Free, l'opérateur propose à tous ses abonnés Freebox un accès gratuit au pack Ciné POP, un ensemble de six chaînes thématiques consacrées au cinéma qui sont d'ordinaire payantes, jusqu'au 28 février. Cela comprend :

Drive In Movie Channel (canal 120) : des classiques hollywoodiens et ambiance rétro ;

Ciné Western+ (canal 126) : les grands succès du Western, des classiques inoubliables du cinéma américain, des titres inédits et des versions colorisées ;

Ciné Nanar+ (canal 125) : le meilleur du nanar, avec une sélection assumée de mauvais films devenus cultes ;

Emotion'L+ (canal 127) : des romances et des drames pour pleurer à chaudes larmes ;

Scream'IN+ (canal 129) : des thrillers et films d'horreur pour les amateurs de frissons ;

Fréquence Novelas+ (canal 128) : des télénovelas latino-américaines, avec beaucoup de drames, de rebondissements spectaculaires et de surjeu.

© Free

Pour profiter de ces nouveautés, il suffit d'ouvrir l'application Free TV. Celle-ci est disponible sur mobile (via l'App Store et le Play Store), sur TV (sur les téléviseurs connectés Samsung, LG, Philips et Hisense, ainsi que sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et les vidéoprojecteurs LG et Hisense) et sur tv.free.fr (voir notre guide pratique). L'accès sans surcoût à ces chaînes est valable du 1er au 28 février 2026, après quoi le pack redeviendra payant au tarif de 4,99 €/mois.