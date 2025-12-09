Sosh fait payer cette option téléphonique gratuite chez d'autres opérateurs

Sosh lance une option payante permettant de passer des appels Wi-Fi en illimité sur un de ses forfaits. Pourtant, d'autres opérateurs proposent déjà cette fonction gratuitement, même sur leurs formules les moins chères.

Même si les appels téléphoniques ne représentent plus l'usage principal d'un smartphone, leur qualité audio demeure essentielle. Plus personne n'a envie de mener une conversation avec un son métallique, parasité, crachotant et parfois à peine audible. Il existe cependant un moyen de contourner ce problème : passer ses appels par Wi-Fi, via la technologie VoWiFi, pour "voix sur Wi-Fi".

Pour faire simple, un appel téléphonique classique passe par le réseau mobile de l'opérateur, via ses antennes 3G, 4G ou 5G et son infrastructure. Un appel en VoWiFi utilise, comme son nom le suggère, une connexion Wi-Fi via une box ou un point d'accès, pour véhiculer la voix via Internet, sans passer par le réseau de l'opérateur téléphonique.

Cette technologie offre généralement une meilleure couverture en intérieur, en particulier dans les bâtiments où les ondes des réseaux mobiles passent mal. Mais, surtout, ce mode apporte une bien meilleure qualité audio que la téléphonie classique – avec une bande passante plus large –, ce qui permet d'avoir des conversations beaucoup plus intelligibles. Le tout sans surcoût, à condition d'avoir un smartphone compatible avec cette technologie et d'activer l'option quand elle est disponible dans le forfait !

Dans la plupart des forfaits mobiles, les appels, qu'ils soient classiques ou en Wi-Fi, sont illimités, donc tout un chacun peut y recourir librement. En revanche, pour les "petits forfaits", notamment ceux à 2 euros, cela dépend des opérateurs. En effet, la majorité décompte le temps d'appel en VoWiFi dans les mêmes conditions qu'un appel passé par le réseau mobile. Chez Orange, SFR et Bouygues Telecom – y compris B&You –, les abonnés sont donc limités à 2 heures, quelle que soit la technologie utilisée.

Mais Sosh, la filiale low-cost d'Orange vient d'introduire dans son forfait le moins cher à 1,99 euros – pour 2 heures d'appel et 1 Go de data – une nouvelle option baptisée "Appels Wi-Fi illimités". Moyennant 1 euro supplémentaire par mois, les abonnés peuvent passer des appels sans aucune limite vers les fixes et mobiles en France – hormis pour les numéros surtaxés –, à la seule condition d'être connectés à un réseau Wi-Fi.

0.00 € Forfait 2€ Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 1.49 € Forfait 100 Mo Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Mo Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € Forfait 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € Forfait 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € RED 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Certains opérateurs ont cependant décidé de rendre les appels illimités pour leur petit forfait. C'est le cas de Free Mobile qui permet, dans son forfait avec 2 heures d'appels, de souscrire à l'option Booster 1 Go gratuitement, ce qui permet donc de bénéficier d'un peu plus de data et des appels illimités, et donc des appels Wi-Fi sans limite et sans surcoût. Idem chez Red by SFR, dont le forfait à 2 euros pour 1 Go offre automatiquement les appels illimités. On trouve également des forfaits similaires chez les opérateurs virtuels (MVNO) comme Auchan, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile.

Surtout, rappelons à ceux qui ne veulent pas s'embêter avec ces détails techniques en vérifiant avec exactitude ce que contient ou pas leur forfait mobile, qu'il suffit d'utiliser des messageries instantanées comme WhatsApp ou Signal, qui permettent de passer des appels vocaux gratuitement en Wi-Fi, sans limite ! Pourquoi s'embêter avec un forfait ?