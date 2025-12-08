Acheter encore moins cher sur Amazon, c'est possible avec ce truc tout simple

Peu de gens le savent, mais les différentes boutiques Amazon en Europe ne pratiquent pas les mêmes tarifs qu'en France. Et vous pouvez profiter de leurs promotions avec votre compte habituel et réaliser ainsi de belles économies.

Vous appréciez Amazon pour la qualité de services, la livraison rapide et, bien sûr, son très vaste catalogue de produits en tous genres disponibles à portée de clic. Si bien qu'au moindre achat à effectuer, votre premier réflexe consiste à vous tourner vers le géant américain du commerce en ligne… et sa boutique française, forcément. Cependant, la France n'est évidemment pas le seul pays européen ou s'est établit Amazon. La firme dispose de nombreuses filiales réparties dans presque toute l'Europe où chacune d'elles dispose de son propre site dédié.

Et, vous ne le savez peut-être pas, mais rien ne vous empêche d'y faire vos emplettes depuis la France. À la clé, la possibilité de dénicher des produits vendus moins chers que dans l'Hexagone. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas ou encore la Pologne pratiquent une politique tarifaire différente de la nôtre sur de nombreux produits, avec des réductions et des promotions souvent très intéressantes avec des différences de prix allant parfois jusqu'à 20 ou 30 %.

L'occasion de faire de substantielles économies sur les produits chers. D'autant plus que, ces pays faisant partie de l'Europe, vous payez en euros, sans frais de conversion de monnaie. Et il n'y a pas de frais de douane à régler. Méfiance cependant avec la boutique anglaise d'Amazon. La Grande Bretagne ayant quitté l'Europe, la douane peut réserver de mauvaises surprises.

Par ailleurs, les garanties sont les mêmes qu'en France. Aucun risque donc en cas de souci, vous bénéficiez du service après-vente classique. Et vous pouvez commander avec votre compte habituel français, qui contient déjà toutes vos informations personnelles (nom, mail, adresse postale, coordonnées bancaires, etc.).

Enfin, côté livraison, il faudra aussi se montrer vigilant. Même en étant membre du programme Amazon Prime, des frais de ports peuvent s'appliquer et la livraison prendre plus de temps que prévu (les produits pouvant partir d'un entrepôt situé hors de nos frontières). L'information est en général indiquée sur la fiche récapitulative lors du passage en caisse. Reste aussi la barrière de la langue de chaque site européen. Sur ce point vous pouvez vous appuyer sur le module traduction automatique de Google intégré dans Chrome pour afficher les pages en français.

Mais surtout, pour vous éviter de visiter chaque site européen d'Amazon l'un après l'autre pour vérifier les écarts de prix, nous vous recommandons vivement l'installation de l'extension gratuite pour Chrome : EuroSaver-Amazon Product Price Comparison. Comme son nom l'indique, elle permet de comparer d'un coup le prix d'un produit repéré sur le site français d'Amazon avec les tarifs pratiqués en Europe. Une fois EuroSaver installée, chaque page produit d'Amazon présente les prix identifiés dans les autres stores européens du cybermarchand. Ne reste plus qu'à cliquer sur la flèche au bout de la ligne de celui qui vous intéresse pour retrouver votre produit. Et pas besoin de vous créer un autre compte Amazon. Celui que vous utilisez en France fonctionne en Europe.

EuroSaver se montre très efficace pour comparer les prix dans toutes les boutiques européennes d'Amazon où le produit que vous recherchez est disponible. Keepa, une autre extension disponible pour Chrome mais aussi Firefox, délivre aussi ce comparatif de prix mais il est moins fourni. En revanche, Keepa s'avère un excellent outil pour suivre les variations de prix d'un produit depuis sa mise en vente et être alerté sitôt que le tarif passe sous le seuil que vous jugez acceptable.