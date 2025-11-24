Pourquoi dépenser plus ? Ces forfaits avec appels et SMS illimités coûtent moins de 2 euros par mois

Plus besoin de dépenser des fortunes pour profiter d'un forfait téléphonique avec appels et SMS illimités : on trouve aujourd'hui plusieurs formules intéressantes à tout petits prix et même à moins de 2 euros sans engagement.

Tout le monde n'en a pas conscience, mais la France est l'un des pays où les communications électroniques sont les moins chères au monde. C'est vrai pour la connexion fixe à Internet comme pour la téléphonie mobile. Et si les prix fluctuent constamment, avec des promotions temporaires et des hausses surprises pas toujours justifiées, on trouve néanmoins des offres à la fois abordables et confortables, grâce à la concurrence perpétuelle entre les opérateurs.

C'est le cas en ce moment pour les forfaits téléphoniques. Souvenez-vous : il n'y a pas si longtemps, il fallait débourser entre 10 et 20 euros par mois pour avoir droit aux appels et aux SMS/MMS illimités. On trouvait bien des formules à petit prix, mais elles étaient généralement limitées à quelques d'heures d'appels, à l'instar du fameux forfait Free à 2 euros, toujours plafonné à 2 heures de communication dans sa version de base..

Fort heureusement, la situation a beaucoup évolué ces dernières années et on trouve depuis quelque temps de nombreuses offres à moins de 5 euros avec appels illimités chez les MVNO, ces "opérateurs virtuels" comme Reglo Mobile, NRJ Mobile, You Price, Prixtel, Cdiscount Mobile ou Auchan Télécom qui proposent des services de téléphonie en s'appuyant sur les réseaux physiques des "vrais" opérateurs". Certes, l'enveloppe de données mobiles – les fameux "gigas" évoqués dans les publicités – est souvent limitée, mais elle atteint tout de même 40 Go dans le meilleur des cas, ce qui est amplement suffisant pour une utilisation classique d'Internet en extérieur.

Mais il y a encore mieux en ce moment. Plusieurs opérateurs proposent en effet des forfaits avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 2 euros par mois, et même le tout sans engagement et en 4G ou 4G+. Et il ne s'agit pas d'obscurs opérateurs : on trouve aujourd'hui ce genre de forfait chez RED (SFR), Auchan Télécom, Cdiscount Mobile ou NRJ Mobile, qui propose même un forfait illimité à 1,49 euro. C'est bien simple, il n'y a jamais eu moins cher.! Et pour suivre la tendance, Free a récemment revu l'option Booster de son fameux forfait à 2 euros qui offre désormais les appels et les SMS/MMS illimités pour 0 euro – le forfait est même totalement gratuit pour les abonnées Freebox (voir notre article).

0.00 € Forfait 2€ Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 1.49 € Forfait 100 Mo Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Mo Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € Forfait 5 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € RED 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 1.99 € Forfait 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Bien évidemment, l'enveloppe de données de toutes ces offres est restreinte, avec juste 1 Go en général et 5 Go chez Auchan Télécom. Mais c'est tout à fait suffisant pour consulter des mails quotidiennement et surfer un peu sur le Web quand on est dehors. Et pour regarder des vidéos en streaming, l'usage le plus gourmand en data, il suffit d'utiliser le Wi-Fi en intérieur ! Et si cette enveloppe ne vous suffit pas, il existe plusieurs autres forfaits plus généreux à moins de 5 euros. Bref, c'est le genre de forfait idéal pour les personnes qui utilisent surtout leur smartphone pour téléphoner et échanger des messages.

Attention toutefois, car rien ne garantit que le prix de ces offres n'augmentera jamais. Certains opérateurs comme SFR ou Bouygues Telecom ont en effet la fâcheuse habitude de faire grimper leurs tarifs au bout d'un moment, et souvent sans amélioration de service, en avertissant leurs clients par mail. Pas de raison de s'inquiéter pour autant : comme ces offres sont sans engament, vous pourrez les abandonner très facilement à n'importe moment pour profiter d'une formule plus intéressante chez la concurrence !