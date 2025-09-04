Smart Change Bouygues Telecom : que vaut cette offre pour changer de téléphone tous les ans à moitié prix ?

Le 8 septembre prochain, Bouygues Telecom va lancer Smart Change, un nouveau programme de fidélité permettant aux clients d'échanger leur smartphone une fois par an pour un nouveau à moitié prix. Bon pan ou pas ?

C'est désormais une habitude qui ne choque plus personne : chaque année, les plus grands constructeurs de smartphones dévoilent un voire plusieurs nouveaux appareils. Le 9 septembre prochain, par exemple, Apple annoncera la sortie de l'iPhone 17. Seulement voilà, en cette période de rentrée scolaire, les détenteurs d'un smartphone n'ont pas forcément les fonds nécessaires pour investir dans un nouvel appareil – qui devrait encore coûter plus de 1 000 euros – surtout lorsque les marques les incitent à les renouveler chaque année. Pour ceux qui souhaitent quand même changer de téléphone tout en faisant des économies, il existe une toute nouvelle astuce. En effet, Bouygues Telecom s'apprête à lancer un programme très intéressant, qui pourrait séduire de nombreux clients.

Comment fonctionne le programme Smart Change de Bouygues Telecom ?

Pour profiter d'un smartphone doté des toutes dernières technologies, vous pouvez être tenté de changer d'appareil tous les ans. Une habitude qui coûte cher, certes, mais qui pourrait devenir plus accessible. Ce jeudi 4 septembre, Bouygues Telecom a annoncé le lancement de "Smart Change", une offre qui "permet d'avoir un nouveau smartphone chaque année à moitié prix". "Avec Smart Change tous les fans de technologie peuvent désormais se faire plaisir chaque année avec un nouveau modèle en faisant reprendre leur ancien mobile. Une première en France, réservée aux clients de Bouygues Telecom", a indiqué le FAI dans un communiqué de presse.

© Bouygues Telecom

Pour bénéficier du programme, Bouygues Telecom vous demande de souscrire à un forfait mobile 200 Go ou plus en y ajoutant l'option Smart Change. Une fois cette étape réalisée, vous devez verser un "faible acompte" avant de financer l'appareil grâce à un crédit sur 36 mois à TAEG (Taux annuel effectif global) 0 %. "Douze mois révolus après l'achat, le client peut ramener son mobile en boutique et choisir son nouveau smartphone avec Smart Change", a ajouté l'entreprise, précisant que les mensualités restantes de l'ancien crédit étaient effacées afin de démarrer un nouveau cycle. Évidemment, vous devez restituer l'ancien appareil en bon état pour être éligible à l'offre. Bouygues Telecom s'occupe d'effacer les données de l'appareil et de le reconditionner pour le revendre ensuite. Vous repartez ainsi avec un nouveau téléphone à prix cassé.

L'offre Smart Change est-elle vraiment avantageuse ?

Pour un smartphone qui coûte 979 euros, vous devez d'abord verser un acompte d'un euro (après remboursement d'un bonus de 80 euros "sur demande"). Vous devez ensuite payer 24,95 euros par mois pendant un an. Une fois l'année écoulée, vous aurez donc payé 300,40 euros soit environ 30 % du prix initial, et non pas "la moitié" comme Bouygues Telecom l'a annoncé. La raison ? Vous payez 50 % du prix des smartphones les plus chers, ceux qui coûtent entre 1 500 et 2 000 euros. Pour les appareils autour de 1 000 euros, vous payez en réalité entre 30 % et 35 % du prix initial.

Mais attention, le crédit court sur trois ans et ses mensualités s'ajoutent également au prix du forfait mobile. Pour rappel, un abonnement Bouygues Telecom 200 Go coûte 36,99 euros pendant un an. À noter, le prix du forfait augmente à 46,99 euros par mois au bout d'un an pour les clients qui n'ont pas de box internet Bouygues Telecom. L'engagement financier est donc important, même s'il reste avantageux pour les clients qui veulent changer de téléphone tous les ans pour avoir un appareil neuf et à la pointe de la technologie. Pour les autres utilisateurs, qui n'ont aucun problème à conserver leur téléphone pendant plusieurs années, il est donc préférable de rester sur un fonctionnement classique.