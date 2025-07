Mon réseau mobile : l'Arcep améliore sa cartographie de qualité et de couverture

L'Arcep fait évoluer son outil de cartographie en ligne Mon réseau mobile, qui permet de vérifier la couverture et la qualité des réseaux téléphoniques sur le territoire français, en lui offrant une grande refonte.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) avait lancé, en septembre 2017, un outil baptisé Mon réseau mobile. Comme son nom l'évoque, ce service en ligne permet de consulter une cartographie de la France métropolitaine et des Outre-mer et de comparer les performances des quatre principaux opérateurs mobiles (SFR, Orange, Free, Bouygues Telecom) en matière de couverture et de qualité de service dans un bâtiment, dans la rue et dans les transports. Un outil bien pratique pour comprendre les particularités locales du réseau mobile français.

"Au fil des années, les utilisateurs ont exprimé leur souhait de voir évoluer l'application, d'accéder à des données plus détaillées et superposables, et de profiter d'une interface plus ergonomique, adaptée aussi bien aux ordinateurs qu'aux smartphones", explique l'Arcep dans un communiqué. Aussi, elle a lancé, le 8 juillet, une nouvelle version de Mon réseau mobile. En plus d'une refonte visuelle et ergonomique, l'outil offre désormais une vision plus précise du service Internet mobile, avec quatre niveaux de couverture, et tout un tas de nouvelles fonctions. Pile à temps pour les vacances d'été !

Mon réseau mobile : visualiser la couverture mobile de chaque opérateur

La nouvelle version de "Mon réseau mobile" permet de connaitre précisément la couverture théorique proposée par chaque opérateur, ainsi que la qualité réseau mesurée par les tests de l'Arcep. En plus de donner un aperçu global de l'état du réseau mobile, l'outil permet d'entrer une adresse précise pour afficher les antennes proches selon l'opérateur, ainsi que les fréquences utilisées. Il est ainsi possible de savoir d'un coup d'œil si ce sont des antennes 4G ou 5G. De plus, le site propose désormais des statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée, ainsi qu'un fond de plan satellite afin de mieux se repérer sur les cartes.

L'Arcep propose également un dégradé de plusieurs couleurs pour refléter le niveau de couverture, afin d'"offrir une plus grande précision en distinguant quatre niveaux (de "absence de couverture" à "très bonne couverture"), afin de mieux refléter la réalité vécue par les utilisateurs". Si jamais la zone sélectionnée n'est pas correctement couverte, une carte "Zone à couvrir" permet de connaître les projets de déploiement sur les 24 mois à venir de la part des opérateurs.

© Arcep

Le site propose des options de tri et de recherche pour cibler une région, un département, une commune ou encore certains axes de transport. Cela inclut les lignes de train (TGV, Intercités, TER, RER, Transiliens, métros) ainsi que les grands axes routiers. Chaque catégorie offre ensuite des filtres supplémentaires pour affiner les résultats. Enfin, l'Arcep indique désormais les antennes indisponibles suite à des pannes grâce à des mises à jour quotidiennes. Il est d'ailleurs possible de signaler un problème via la plateforme "J'alerte l'Arcep", en cliquant directement sur la carte.

Notons que le suivi réalisé par l'Arcep ne se limite pas à la métropole. Les territoires d'outre-mer sont également représentés, avec des cartes pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Deux territoires manquent toutefois à l'appel, à savoir la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.