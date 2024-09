Mon réseau en ligne : l'Arcep améliore sa cartographie de la téléphonie mobile

L'Arcep fait évoluer son outil de cartographie en ligne Mon réseau mobile en ajoutant de nouveaux niveaux d'information sur la qualité de la couverture des réseaux téléphoniques sur le territoire français.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) avait lancé, en septembre 2017, un outil baptisé "Mon réseau mobile". Celui-ci permet aux internautes de consulter une cartographie de la France métropolitaine et des Outre-mer et de comparer les performances des quatre principaux opérateurs mobiles (SFR, Orange, Free, Bouygues Telecom) en matière de couverture et de qualité de service dans un bâtiment, dans la rue et dans les transports. Pour enrichir cette technologie, le régulateur des télécoms avait alors intégré pas moins de quatre niveaux d'évaluation dans ses cartes de couverture 4G (Voix et SMS). Sept ans plus tard, l'Arcep a annoncé en faire de même concernant ses cartes de couverture "internet mobile 4G".

"Mon réseau mobile" par L'Arcep : quels sont les nouveaux niveaux d'évaluation ?

Dans un communiqué publié ce lundi 2 septembre, l'Arcep a annoncé l'ajout de quatre niveaux d'évaluation pour ses cartes de couverture "Internet mobile 4G" d'ici quelques mois. Auparavant, les internautes pouvaient seulement savoir si l'adresse recherchée était couverte ou non couverte par la 2G, la 3G et la 4G des principaux opérateurs."[La mise à jour] s'appliquera pour la première fois aux cartes de couverture datées du 31 décembre 2024 que les opérateurs sont tenus de transmettre à l'Arcep courant février 2025. L'intégration de ces cartes se fera au moment du lancement de la nouvelle version du site 'Mon réseau mobile' prévu au 1er trimestre 2025", a indiqué le régulateur des télécoms, qui avait notamment lancé une consultation publique en mars dernier à ce sujet. Avec cette évolution, l'organisation espère mieux refléter "l'expérience utilisateur à une adresse donnée en adoptant une vision plus fine de la couverture en internet mobile 4G".

© Arcep

Cette nouveauté permettra donc de mieux représenter la couverture théorique en Internet mobile en 3G/4G à une adresse donnée à l'aide de quatre niveaux de couverture :

"Pas de couverture" : improbable de pouvoir échanger des données mobiles, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments ;

"Couverture limitée" : possibilité d'échanger des données mobiles à l'extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l'intérieur des bâtiments ;

"Bonne couverture" : possibilité d'échanger des données mobiles à l'extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et, dans certains cas, à l'intérieur des bâtiments ;

"Très bonne couverture" : possibilité d'échanger des données mobiles à l'extérieur des bâtiments, et, dans la plupart des cas, à l'intérieur des bâtiments.

Pour réaliser de telles cartographies, l'Arcep a annoncé avoir recours à des simulations numériques pour l'ensemble du territoire français. Cela permet d'avoir des données "aussi précises que possible", mais qui "représentent toujours, par nature, des visions simplifiées et imparfaites de la réalité". "Néanmoins, les cartes de couverture mobile doivent respecter un niveau de fiabilité minimal établi par l'Arcep (renforcé en 2020 de 95 % à 98 %)", a conclu l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Et il est vrai que le meilleur moyen de connaître la qualité d'une couverture réseau en un lieu est de la vérifier in situ…