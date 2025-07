Orange va bientôt couper ce réseau mobile : êtes-vous concerné ?

Orange maintient ses positions : il fermera définitivement ce réseau d'ici fin 2026, et ce, malgré les réticences de certains utilisateurs. Une clôture justifiée par des raisons énergétiques et sécuritaires.

Pour répondre à la demande croissante de leurs clients – en particulier en matière de data –, les opérateurs télécoms doivent continuellement faire évoluer leurs réseaux mobiles afin d'assurer une connectivité optimale sur l'ensemble du territoire. Le déploiement de la 4G et de la 5G constitue un enjeu majeur pour la France, notamment pour combler la fracture numérique, le pays restant inégalement couvert.

Ces technologies sont appelées à remplacer progressivement la 2G et la 3G. Apparue au début des années 1990, la 2G a marqué les débuts du téléphone mobile, rapidement rejointe par la 3G une décennie plus tard. Ensemble, ces deux générations ont largement contribué à la démocratisation du mobile.

Mais, plus de trente ans après sa création, la 2G est en train de vivre ses derniers instants. Après avoir repoussé l'échéance plusieurs fois, Orange a prévu de fermer le réseau 2G tout au long de l'année 2026. Une date réaffirmée par la directrice technique des réseaux mobiles d'Orange France, Anne-Flore Roger, dans une interview à Clubic. Il sera suivi par l'arrêt de la 3G en 2028.

Fermeture de la 2G : un arrêt progressif durant 2026

Orange justifie la fin de la 2G par deux raisons majeures. La première concerne la consommation énergétique des antennes, dont 20 à 30 % de la consommation est réservée à la 2G et la 3G. Clôturer ce réseau permettrait donc de réduire l'empreinte carbone du réseau mobile français. Mais cette décision est également motivée par des raisons de sécurité. Il se trouve que la 4G et la 5G proposent une meilleure protection pour les utilisateurs, avec "des technologies d'authentification des utilisateurs, des technologies de chiffrement" renforcées. En plus, abandonner la 2G permettra à Orange de "réutiliser le spectre avec des technologies 4G et 5G, ce qui va permettre d'améliorer la capacité de ces réseaux-là".

La date de clôture du réseau 2G d'Orange, si elle aura bien lieu en 2026 pour l'ensemble du territoire, variera en fonction des départements :

Le 31 mars pour Bayonne-Biarritz-Anglet ;

Le 12 mai pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes ;

Le 9 juin pour les autres départements du Sud-Ouest ;

Fin septembre pour le reste du territoire.

Notons qu'Orange ne sera pas le seul à mettre à l'arrêt son réseau 2G puisque les autres opérateurs ont également prévu sa disparition d'ici la fin de l'année 2026.

© Arcep

Fin de la 2G : quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Pour les particuliers, les répercussions ne devraient pas être trop importantes. En effet, la grande majorité des Français est désormais connectée à la 4G ou à la 5G. Selon l'Arcep, 99 % de la population française est couverte par la 4G. Un pourcentage très encourageant – mais attention à ne pas confondre couverture de la population avec couverture du territoire, car il existe des zones blanches même si leur nombre décroît considérablement. Alors, bien sûr, il existe encore des utilisateurs avec des terminaux 2G. Mais la plupart d'entre eux sont également compatibles 3G, ce qui leur laisse une marge pour changer leurs habitudes.

Du côté des professionnels en revanche, la transition ne se fait pas sans quelques crispations. De nombreux secteurs utilisent encore la 2G pour la communication directe entre machines, sans intervention humaine, pour échanger des données ou instructions automatiquement. C'est le cas pour ceux de "l'énergie, de l'eau, de la sécurité, le bâtiment, l'agriculture, la logistique"... Pour donner un exemple concret, les dispositifs permettant d'appeler quelqu'un en cas de panne dans les ascenseurs fonctionnent grâce à la 2G.

Pour autant, Anne-Flore Roger se veut intransigeante : il n'y aura aucun report pour les dates annoncées. "Plus de 200 opérateurs dans le monde ont arrêté leur 2G (et) leur 3G", rappelle-t-elle. Certains pays comme la Suisse ou le Japon ont complètement arrêté ces deux réseaux. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même en France. La date de clôture est prévue depuis 2022, il y avait largement le temps de se préparer à la transition. Pour les professionnels et les clients impactés, Orange assure toutefois avoir mis en place un accompagnement, qui consiste à les renvoyer vers des appareils compatibles 4G, à les aider à retrouver leurs contacts et à utiliser leur nouveau mobile. Reste à voir si cela suffira à convaincre les ultimes réfractaires…