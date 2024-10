La Messagerie Vocale Visuelle de Free débarque enfin sur Android

Longtemps réservée aux utilisateurs d'iPhone, la Messagerie Vocale Visuelle de Free est enfin déclinée en version Android. Un outil très pratique pour consulter les messages beaucoup plus facilement.

Les messageries vocales à l'ancienne, où il faut appeler un numéro pour consulter les messages qu'on nous a laissés, les uns à la suite des autres, sont devenues désuètes. Aujourd'hui, on peut à la place profiter de Messageries Vocales Visuelles (MVV), une sorte de boîte mail pour les messages vocaux. Elles permettent de visualiser ces messages sous forme de liste, comme des SMS. Cela permet de choisir quel message écouter, dans quel ordre, et même d'en lire une transcription textuelle. Bref, c'est beaucoup plus pratique !

Pour les clients de Free, la messagerie vocale visuelle est présente sur les iPhone depuis 2007. Mais jusqu'à maintenant, elle n'était pas disponible sur les smartphones Android. Et en ce début octobre 2024, l'opérateur comble enfin cette lacune en activant cette fonction indispensable, évidemment gratuite.

Messagerie vocale visuelle : une fonction en standard sur Android

Les concurrents de Free proposent tous une MVV sur les smartphones Android. Chez Bouygues Telecom, la fonction est activée sur l'application Téléphone de Google. Pour SFR et Orange en revanche, il s'agit d'une application à part entière qu'il faut installer, baptisée Messagerie Vocale Visuelle et Répondeur+. Bref, jusqu'à présent, Free était clairement en retard par rapport à ces concurrents sur ce point.

Sur X, Free annonce l'arrivée de la messagerie vocale visuelle sur Android en "natif", c'est-à-dire sans avoir à installer une application dédiée, mais directement dans l'application Téléphone de Google, ce qui est beaucoup plus simple.

Messagerie vocale visuelle Free : comment l'activer sur Android ?

Pour profiter de la MVV sur Android chez Free, il est nécessaire de remplir quelques critères, en fonction du smartphone que l'on possède. Les utilisateurs d'un Honor doivent impérativement posséder un téléphone sorti en 2022 ou après, tandis que les modèles Samsung doivent tourner sous One UI 5.1 minimum (sous Android 13). Enfin, pour tous les autres (Xiaomi, Nokia, Google Pixel, etc.), la MVV est incluse dans l'application Téléphone de Google, à partir de la version 139.

Comme l'explique Free sur sa page de support, la messagerie vocale visuelle est censée s'activer automatiquement si votre appareil est compatible et connecté au réseau. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à votre Espace Abonné Free Mobile, puis allez dans la section "Mon Forfait Mobile". Cliquez sur "Mes options", puis activer les paramètres "Messagerie Vocale Visuelle" et "Gérer l'activation de la Messagerie Vocale Visuelle depuis mon téléphone". Enfin, redémarrez votre appareil.

Si vous êtes abonné au forfait à 2 euros – ou à 0 euro si vous êtes abonné à une Freebox –, faites attention ! L'utilisation de la MVV peut consommer des données mobiles. Aussi, veillez à bien désactiver l'utilisation des données mobiles et à être en Wi-Fi pour ne pas vous retrouver à court de data.