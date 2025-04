"À 10 euros le péage pour 20 km, c'est l'autoroute la plus chère de France"

Contrairement à d'autres pays, les autoroutes ne sont pas gratuites en France. Et vous risquez de trouver l'addition très salée si vous empruntez cette voie rapide, la plus chère du territoire, et de très loin !

L'été arrive à grands pas et nombreux sont les Français qui envisagent de partir en vacances. La voiture reste un moyen de transport privilégié, offrant flexibilité et liberté. Cependant, prendre la route a un coût non négligeable, en particulier à cause des péages autoroutiers. Certaines autoroutes en France ont des tarifs particulièrement élevés, et ils augmentent chaque année, ce qui se ressent sur le budget de voyage.

La hausse des péages est en effet une réalité à laquelle les automobilistes doivent se préparer chaque année. En 2024, les tarifs ont augmenté d'environ 3 % en moyenne. Par exemple, les autoroutes gérées par APPR, comme l'A5 et l'A6, ont vu leurs tarifs augmenter de 3,02 %. Sur l'ASF, qui gère des tronçons comme l'A7 et l'A10, l'augmentation est de 2,70 %. Sur l'A65, gérée par A'lienor, les prix ont grimpé de 4,31 %. Et la hausse est de 2,79 % sur les autoroutes Sanef comme l'A1 et l'A4.Ces augmentations sont principalement dues à l'inflation et aux investissements réalisés par les sociétés autoroutières pour l'entretien et l'amélioration des infrastructures.

Mais en plus des hausses régulières, certains tarifs sont particulièrement élevés, pour ne pas dire prohibitifs. Notamment sur une petite autoroute d'Île-de-France, qui détient le triste record du péage le plus cher du pays.

© grigory bruev-123RF

Cette autoroute, c'est l'A14. Située à l'ouest de Paris, elle relie Orgeval dans les Yvelines au quartier de La Défense dans les Hauts-de-Seine. Pour seulement 20 kilomètres de trajet, il faut débourser 10 euros au péage de Montesson. Soit 50 centimes par kilomètre ! Certes,, le tarif varie en fonction des heures de passage : entre 10 h et 16 h et entre 21 h et 6 h, le prix passe à 6,40 euros. mais reste tout de même très élevé quand on le compare à d'autres autoroutes en France. Par exemple, sur l'autoroute A13, reliant Paris à Caen, le tarif est de 28,50 euros pour environ 200 km, soit environ 14 centimes par kilomètre. De même, l'autoroute A10, qui relie Paris à Bordeaux, coûte environ 60 euros pour 550 km, soit 11 centimes par kilomètre. Les tarifs de l'A14 sont exorbitants en comparaison, faisant de cette petite autoroute une voie réservée aux automobilistes aisés, à l'image des départements qu'elle traverse.

Pour les automobilistes qui empruntent régulièrement des autoroutes, il existe toutefois des solutions permettant de réduire la facture. Les badges de télépéage proposent des abonnements avec des réductions allant jusqu'à 40 % dès 20 trajets identiques dans le mois. Et il est toujours possible de réaliser des économies en partageant les frais de voyage avec des passagers grâce au covoiturage. mais, d'une façon générale, et pas seulement pour les vacances d'été, il est conseillé de bien planifier son trajet et de se renseigner sur les tarifs des différents péages. Les sites Web des sociétés d'autoroute publient régulièrement les nouveaux tarifs, ce qui permet de mieux anticiper les dépenses.