Kids Watch : Bouygues lance une montre connectée pour enfant sans les dangers d'Internet

Bouygues Telecom lance la Wids Watch, une montre connectée pour les enfants avec un paramétrage spécial et des limitations, sans aucune connexion Internet. Un accessoire qui vise à se substituer à l'achat d'un premier smartphone.

La question des écrans et des réseaux sociaux chez les plus jeunes est un sujet délicat de plus en plus débattu dans l'espace public. En effet, le numérique prend une place grandissante dans leur quotidien, et ce, de plus en plus tôt. Or, les études tendent à démontrer qu'il possède un impact négatif sur leur développement et leur bien-être. Les parents en sont conscients, puisque 90 % d'entre eux craignent la dépendance aux écrans de leurs enfants, selon Ipsos Media pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique.

D'après la quatrième édition du Baromètre Harris Interactive, 84 % des sondés affirment d'ailleurs être prêts à renoncer à l'achat d'un téléphone portable avant l'âge de 11 ans, dont plus d'un sur deux tout à fait prêt. Ils sont même 69 % à vouloir y renoncer avant 13 ans. Un discours cependant en contraste avec la réalité puisque, d'après une étude du cabinet Junior City publiée en 2021, plus de la moitié des écoliers âgés de 7 à 14 ans (55 %) possèdent un téléphone portable…

Mais Bouygues Telecom a peut-être trouvé un compromis avec la Kids Watch, une montre connectée pensée pour les enfants et les préados, mais sans accès à Internet ni aux réseaux sociaux. Le but est de retarder l'âge d'achat du premier smartphone tout en répondant aux besoins qui poussent généralement les parents à en acheter un, à savoir assurer la protection de l'enfant tout en lui donnant plus d'autonomie. Cette montre sera disponible à partir du 23 juin prochain.

© Bouygues Telecom

Kids Watch : une alternative au premier smartphone

Bouygues Telecom est le premier opérateur français à se lancer sur ce secteur. Avec la Kids Watch, il propose une technologie connectée mais bridée, sans les tentations et les dangers d'Internet. Une sorte d'entre-deux en somme ! Conçue pour les enfants dès 9 ans, la montre connectée permet d'émettre et de recevoir des appels ou des messages seulement avec les contacts préalablement autorisés par les parents grâce à une application dédiée – éditée par TCL, comme l'appareil. Pour rassurer les adultes, elle permet la géolocalisation avec l'option "Mode de suivi direct", la mise en place de zones de sécurité avec notifications en cas de sortie du périmètre, et accueille un bouton SOS pour les alerter en cas d'urgence. Pour éviter les tentations, un mode école rend l'interface inaccessible et désactive les sonneries intempestives. Enfin, elle intègre une carte SIM, sans nécessiter de smartphone complémentaire.

La Kids Watch est vendue pour la somme symbolique de 1 euro puis de 4 euros par mois, avec 24 mois d'engagement – ce qui porte la somme totale à 97 euros pour un an. Elle s'accompagne d'un petit forfait bloqué à 9,99 euros par mois ou 4,99 euros par mois pour les clients B.iG – une offre dégressive Bbox + forfaits pour les familles, allant jusqu'à dix abonnements mobiles –, le tout sans engagement.

© Bouygues Telecom

"Accompagner nos enfants dans leurs premiers pas numériques, c'est leur donner les bons repères au bon moment. Avec la montre connectée Kids Watch, sans internet, nous permettons aux familles d'introduire la technologie de manière progressive, sécurisée et adaptée à l'âge de l'enfant, pour qu'ils grandissent sereinement dans un monde connecté", souligne Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom. Une excellente initiative, même si cela permet également à l'opérateur de mettre un pied dans la porte, lorsque le chérubin aura besoin d'un véritable smartphone. Reste à voir si les parents se laisseront séduire et ne céderont pas à la pression sociale !