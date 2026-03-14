Ces chargeurs USB vendus moins de 5 euros sur Amazon peuvent griller votre téléphone

3 euros sur Amazon, 2 euros sur Temu, parfois moins sur AliExpress : les chargeurs USB bon marché pullulent sur internet. Mais entre surchauffe, courts-circuits, incendies, ce que les tests d'experts révèlent est alarmant.

Un chargeur qui atteint 127 °C. Un autre qui prend feu en plein test. Ce ne sont pas des scénarios hypothétiques : en décembre 2025, le média spécialisé Next a acheté 24 chargeurs USB à moins de 20 euros sur AliExpress, Amazon et Cdiscount pour vérifier si leurs caractéristiques techniques étaient réelles. Résultat : les mensonges sont nombreux et moins de 50 % des chargeurs tiennent leurs promesses.

Quelques semaines plus tôt, l'UFC-Que Choisir avait mené sa propre enquête avec trois autres associations européennes et tiré des conclusions tout aussi sévères : sur 54 chargeurs achetés sur Shein et Temu, seuls 2 étaient conformes aux normes européennes. 57 % des produits testés se sont révélés dangereux pour les utilisateurs, avec des risques de brûlures, de chocs électriques ou d'incendies.

Ces chiffres prennent une dimension particulière quand on sait que les sapeurs-pompiers français estiment aujourd'hui que les chargeurs sont à l'origine de la moitié des incendies domestiques. Un chiffre qui donne le vertige pour un objet que l'on branche chaque soir sans y penser.

© AliExpress

Pourquoi ces chargeurs sont-ils si dangereux ? Le problème est avant tout structurel. Quatre chargeurs testés présentaient une conception défectueuse avec une proximité excessive entre les circuits haute tension (230 V) et basse tension (5 V), créant un risque d'arc électrique en milieu humide.

Quatorze adaptateurs ont dépassé la température maximale autorisée de 77 °C en fonctionnement, l'un d'entre eux atteignant même 102 °C. À de telles températures, le plastique ramollit, les composants internes se dégradent, et le risque d'inflammation devient bien réel – surtout la nuit, quand le téléphone charge sur le lit ou sur le canapé. Un chargeur bon marché peut également fournir un courant trop faible ou trop élevé, causant des dommages permanents à la batterie du smartphone ou de la tablette.

Reconnaître un chargeur potentiellement dangereux n'est pas si difficile à condition de savoir quoi regarder. Un prix anormalement bas doit systématiquement alerter. L'absence du marquage CE visible – tension non indiquée, unités manquantes – est un autre signal d'alarme. Un poids anormalement léger trahit souvent l'absence de composants de sécurité essentiels. Des finitions approximatives, comme des plastiques fragiles ou des broches mal ajustées, augmentent les risques. Enfin, si le chargeur siffle, chauffe anormalement ou que le câble noircit à la jonction avec le connecteur, il faut le débrancher immédiatement et ne plus l'utiliser.

Pour les alternatives fiables à prix raisonnable, les marques Anker et Belkin sont régulièrement citées par les associations de consommateurs comme un bon compromis entre coût et sécurité. Les adaptateurs officiels des constructeurs – Apple, Samsung – garantissent une sécurité optimale mais restent plus onéreux, comme le modèle USB-C 20 W d'Apple vendu autour de 25 euros. Entre les deux extrêmes, un chargeur certifié d'une marque reconnue vendu entre 10 et 15 euros offre généralement toutes les garanties nécessaires. Dépenser quelques euros de plus pour un chargeur aux normes, c'est aussi protéger un smartphone qui en vaut souvent dix fois plus.