Android 17 pose de gros problèmes sur les Pixel, les smartphones de… Google !

Depuis le 16 juin 2026, Google déploie Android 17 sur ses smartphones Pixel. Le lancement devait être triomphal. Il vire au fiasco : écran tactile détraqué, Wi-Fi capricieux, 5G qui s'évanouit. Mieux vaut éviter cette mise à jour ratée !

La situation est pour le moins embrassante – ou savoureuse, selon le point de vue. Google, créateur d'Android, a déployé la version 17 de son système d'exploitation en premier sur ses propres smartphones, les Pixel (voir notre article). Or, depuis le début du déploiement, le 16 juin 2026, les problèmes s'accumulent en série. Les forums et réseaux sociaux débordent de témoignages décrivant une situation dégradée sur de nombreux modèles, du Pixel 7 au tout récent Pixel 10. En clair, le lancement flamboyant tourne au véritable fiasco !

Android 17 sur Pixel : des bugs à la chaîne

Le bug le plus répandu touche l'écran tactile. Des appuis sont détectés en double, d'autres sont partiellement ou totalement ignorés par le système. Certains utilisateurs décrivent une inversion du sens de défilement : glisser le doigt vers le haut fait défiler la page vers le bas. Un propriétaire de Pixel 8 Pro témoigne par exemple d'une succession de balayages fonctionnels sur YouTube Shorts, suivie d'une absence de réactivité d'environ trois secondes, avant que l'écran ne redevienne normal. Le problème ne se limite pas aux menus système : il se manifeste aussi dans les applications tierces, rendant certains téléphones quasiment inutilisables.

Les bugs ne s'arrêtent pas à l'écran. Des coupures de réseau 5G sont signalées sur les Pixel 6a, 8a et sur les séries Pro des Pixel 8, 9 et 10. Dans les cas les plus graves, des profils eSIM ont tout simplement disparu après la mise à jour. Des dysfonctionnements Wi-Fi empêchent par ailleurs certaines applications Google de fonctionner correctement malgré une connexion apparemment active.

L'amplitude du désastre frappe les observateurs : le problème concerne une partie très large de la gamme, ce qui oriente vers un bug logiciel du système d'exploitation plutôt que vers une défaillance propre à un modèle particulier. Ce n'est pas la première fois que Google essuie ce type de mésaventure – un incident de bootloop avait déjà secoué les Pixel en mars dernier, soulevant des questions récurrentes sur la qualité des tests réalisés avant déploiement.

Android 17 sur Pixel : attendre avant de mettre à jour

Google a officiellement reconnu l'existence des bugs tactiles via son outil de suivi en ligne, l'Issue Tracker. Un correctif est attendu, probablement intégré au patch de sécurité de juillet 2026, mais aucun calendrier précis n'a été communiqué pour l'ensemble des problèmes.

En attendant, des solutions de contournement circulent dans la communauté. L'équipe de support de Google propose de vider le cache du Pixel Launcher en passant par Paramètres > Applications > Voir toutes les applications > Pixel Launcher > Stockage et cache. D'autres utilisateurs ont constaté une amélioration en désactivant puis en réactivant l'option Smooth Display, mais les résultats varient selon les appareils. Pour ceux qui n'ont pas encore installé la mise à jour, patienter quelques semaines semble, pour l'heure, la décision la plus raisonnable.