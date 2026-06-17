Android 17 arrive : voici les nouveautés et les smartphones compatibles

Google vient de déployer la version stable d'Android 17. Au programme : interface repensée, sécurité renforcée, bulles flottantes et Gemini Intelligence Mais toutes les nouveautés ne seront pas disponibles immédiatement.

Android 17 est officiellement là. Google a déployé ce mercredi 17 juin la version stable de son nouveau système d'exploitation mobile, d'abord sur ses propres Pixel avant un déploiement progressif sur les autres marques. Ce millésime se distingue par un calendrier inhabituellement rapide – plusieurs mois d'avance sur les cycles habituels – et par une ambition affichée : faire d'Android non plus seulement un système de navigation entre applications, mais une plateforme capable d'agir à la place de l'utilisateur.

Android 17 : ce qui change vraiment avec la nouvelle version

La nouveauté la plus visible est l'arrivée des bulles flottantes. Un appui long sur une application suffit désormais à l'insérer dans une fenêtre flottante compacte, superposée au reste de l'écran. Sur les grands écrans et les pliants, une barre dédiée en bas de l'écran permet de jongler entre plusieurs bulles simultanément. Une réponse concrète aux besoins du multitâche que les utilisateurs réclamaient depuis longtemps.

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L'interface adopte le nouveau langage visuel Material 3 Expressive – animations plus fluides, effets de flou, typographie modernisée – et une nouvelle option de "Handoff" permet de démarrer une tâche sur son téléphone et de la poursuivre sur un autre appareil Android. Pour la création de contenu, Android 17 introduit un mode d'enregistrement simultané de la caméra frontale et de l'écran, pratique pour les créateurs qui souhaitent partager une réaction en direct.

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La sécurité fait l'objet d'une refonte significative. La détection des menaces en temps réel a été renforcée contre les applications suspectes et les tentatives d'escroquerie. La protection du mode "Marquer comme perdu" intègre désormais l'authentification biométrique : même en connaissant le code de déverrouillage, un voleur ne pourra pas accéder aux données ni désactiver le suivi. L'activation de ce mode coupe automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth, et le nombre de tentatives de déverrouillage autorisées a été réduit.

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Côté vie privée, un indicateur discret signale désormais quand une application accède à la localisation, et il est possible d'accorder un accès à sa position précise pour une seule session. Un sélecteur de contacts permet aussi de ne pas exposer l'intégralité du répertoire à une application. Des mesures directement inspirées des critiques récurrentes sur la gestion des données personnelles sous Android.

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D'autres ajustements pratiques complètent le tableau : le volume de l'Assistant dispose de son propre curseur, les noms d'applications peuvent être masqués sur l'écran d'accueil, et des limites de mémoire ont été fixées pour éviter que certaines applications n'accaparent trop de RAM en arrière-plan.

Android 17 : Gemini Intelligence et mode console : patience requise

Deux nouveautés phares d'Android 17 ne seront pas disponibles dès aujourd'hui. Le mode de jeu pour pliables – qui transforme l'appareil en console avec une disposition 50/50 entre l'écran de jeu et une manette dynamique – est bien intégré dans le système, mais son activation pour les utilisateurs est prévue dans "quelques mois", sans date précise.

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Il en va de même pour les capacités avancées de Gemini Intelligence – l'assistant capable d'automatiser des tâches complexes comme réserver un restaurant ou organiser un déplacement – qui arriveront sur "certains appareils compatibles" durant l'été. Google n'a pas précisé lesquels, mais les récents Pixel et Samsung Galaxy haut de gamme sont les candidats les plus évidents.

Android 17 : les smartphones qui recevront la mise à jour

Du côté des Pixel, Android 17 est disponible dès aujourd'hui sur les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, la série Pixel 10 ainsi que le Pixel Fold et la Pixel Tablet. La série Pixel 6 bénéficie d'une extension de support surprise, elle qui n'était plus censée figurer dans les mises à jour majeures.

Pour les autres marques, le déploiement s'échelonnera sur les prochains mois. Samsung déploiera Android 17 via son interface One UI 9 au second semestre 2026, avec les séries Galaxy S23, S24, S25 et S26 en tête de liste, suivies de plusieurs modèles Galaxy A récents et des pliants Z Fold et Z Flip.

Chez Xiaomi, la bêta HyperOS est déjà ouverte sur le Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 15T Pro, avec un déploiement plus large attendu dans les mois suivants. OnePlus prévoit de couvrir ses modèles récents – OnePlus 11, 12, 13 et Open – ainsi que certains modèles de la gamme Nord. Motorola, Nothing, Realme et Oppo figurent également parmi les marques engagées, avec des calendriers à confirmer selon les modèles.

Pour vérifier si votre appareil est concerné, la meilleure démarche reste de consulter directement le site de son constructeur ou les paramètres de mise à jour dans l'appareil lui-même– les déploiements s'effectuant par vagues progressives, votre tour viendra peut-être avant la date officielle annoncée.