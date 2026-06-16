Samsung va empêcher les applications frauduleuses de s'ouvrir sur votre smartphone

Le géant coréen va ajouter une fonction baptisée "Phishing App Risk Alert" dans One UI 9.0. La prochaine version de sa surcouche Android sera ainsi capable de bloquer l'installation et l'exécution d'applications frauduleuses sur ses mobiles.

Les cybercriminels peuvent se montrer très ingénieux lorsqu'il s'agit de leurrer les utilisateurs pour leur faire installer sur leurs smartphones des logiciels capables de voler leurs données personnelles, leurs mots de passe ou leurs informations bancaires, de les inonder de publicités, ou encore de réaliser des enregistrements audio en arrière-plan.

Pour protéger ses utilisateurs, Samsung a déjà mis en place plusieurs outils, comme des systèmes de détection du phishing vocal et des mécanismes de contrôle des applications installées hors des canaux officiels. Mais le système Galaxy va désormais intervenir de manière plus proactive lorsqu'une application est identifiée comme présentant un risque élevé. En effet, comme le révèle SamMobile, la future mise à jour One UI 9, basée sur Android 17, intégrera un dispositif baptisé Phishing App Risk Alert ("Alerte de risque d'application de phishing" en bon français), capable d'empêcher l'installation et même l'exécution de certaines applications jugées dangereuses. Pratique !

Samsung One UI 9 : une protection proactive contre les applis frauduleuses

Depuis One UI 6, Samsung propose déjà Auto Blocker, un outil de sécurité capable de bloquer l'installation d'applications identifiées comme frauduleuses lorsqu'il est activé. La future version du système semble toutefois aller plus loin puisque, si une application suspecte réussit malgré tout à être installée sur l'appareil, elle bloquera purement et simplement son exécution, et invitera l'utilisateur à la supprimer sans plus tarder.

Pour y parvenir, Phishing App Risk Alert croise les données du Galaxy Store avec les listes d'applications frauduleuses fournies directement par la police nationale sud-coréenne. De plus, l'intelligence artificielle surveille attentivement les comportements suspects des logiciels installés sur l'appareil. Ainsi, si l'utilisateur reçoit un appel suspect et qu'une application est installée peu de temps après, ou si l'installation est déclenchée via un logiciel de contrôle à distance, le système s'active, envoie une notification d'alerte et verrouille immédiatement l'accès.

Cette nouvelle protection vise principalement les logiciels distribués en dehors des boutiques officielles comme le Google Play Store ou le Galaxy Store. Cette pratique, appelée "sideloading", consiste à installer manuellement un fichier APK téléchargé sur Internet. Si elle permet d'accéder à certaines applications absentes des plateformes officielles, elle constitue également l'une des principales portes d'entrée des logiciels malveillants sur Android. Elle vise également les appels et messages de phishing, qui essayent parfois d'amener la victime à installer une appli vérolée.

Cette nouvelle fonction de protection sera déployée dès juillet 2026 sur les prochains smartphones pliables du constructeur, les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 (Wide) et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Elle sera ensuite étendue à d'autres de ses smartphones via la mise à jour globale vers la version stable de One UI 9.0.