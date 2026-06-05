Android va enfin vous laisser choisir les données à sauvegarder

Google est en train de tester un nouveau système de sauvegarde beaucoup plus souple pour les appareils Android. Vous pourrez bientôt sélectionner les catégories de données à conserver une à une au lieu de tout enregistrer.

Votre smartphone est sans doute devenu votre meilleur compagnon au quotidien. Outre les applications que vous avez installées, il contient de nombreuses données personnelles, très précieuses et parfois confidentielles, que vous n'avez certainement pas envie de perdre : contacts, paramètres de comptes, messages, etc. Bref, un concentré de votre vie numérique et de toutes vos activités. Pour éviter de tout perdre, il est indispensable d'effectuer une sauvegarde hors de l'appareil, grâce aux sauvegardes automatiques sur Android.

Ces dernières permettent de conserver les contacts, les messages, les réglages de l'appareil et les données des applications. Mais, jusqu'à présent, leur fonctionnement restait toutefois assez rigide : l'ensemble des données était enregistré en bloc, sans possibilité de sélection. Il n'était donc pas possible, par exemple, d'exclure une application particulièrement volumineuse, ce qui pouvait rapidement devenir contraignant pour les utilisateurs proches de la limite de stockage disponible sur Google One.

Mais cela est sur le point de changer ! Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version bêta v26.22.30 de Google Play Services, une nouvelle option qui donnera plus de liberté dans la gestion des sauvegardes, en décidant quelles catégories enregistrer ou non dans le cloud.

Sauvegardes Android : une sélection catégorie par catégorie

La nouvelle interface de Sauvegarde des données est sensiblement la même, à la différence qu'elle intègre un bouton à activer ou désactiver pour chaque catégorie de données (journaux d'appels, messages, paramètres de l'appareil, applications et données d'applications). Il y a tout de même un détail important à prendre en compte : désactiver une catégorie ne se contente pas d'exclure ces données des futures sauvegardes, cela supprime aussi les données déjà sauvegardées dans le cloud pour cette catégorie. C'est donc un choix à faire en toute connaissance de cause.

L'ancienne interface vs la nouvelle © Android Authority

Reste que cela représente tout de même un double intérêt. D'un côté, cela permet d'économiser de l'espace pour les utilisateurs gratuits de Google One, qui ne disposent que de 15 Go – et on les atteint assez vite. D'un autre côté, cela permet de préserver la confidentialité de ses données, puisque tout le monde ne veut pas forcément que ses messages ou journaux d'appels se retrouvent sur des serveurs distants, sans pour autant vouloir désactiver l'ensemble de ses sauvegardes.

Cette nouveauté ne sort pas de nul part, cela fait un moment que Google cherche à donner plus de contrôle à ses utilisateurs sur les sauvegardes Android.. En novembre dernier déjà, Android Authority avait déjà découvert un système de sauvegarde permettant de sélectionner les applications à conserver une à une, mais cette fonction n'a toujours pas été déployée en version stable. Si elle n'a pas été abandonnée, elle pourrait venir compléter la sélection catégorie par catégorie.

Cette nouveauté n'est pas encore disponible pour le grand public et pourrait encore être modifiée avant son déploiement officiel, Google. Mais cela donne un bon aperçu de son fonctionnement et de ses avantages !