La sauvegarde des appareils Android va devenir beaucoup plus souple

Google est en train de tester un nouveau système de sauvegarde beaucoup plus souple pour les appareils Android. Vous pourrez bientôt sélectionner les applications à conserver une à une au lieu de tout enregistrer.

Votre smartphone est sans doute devenu un compagnon indispensable de votre quotidien. De fait, outre les applications que vous avez installées, il contient de nombreuses informations personnelles précieuses et parfois confidentielles que vous n'avez certainement aucune envie de perdre : contacts, messages, paramètres de comptes, etc. Bref, un concentré de votre vie numérique et de vos diverses activités. Pour éviter de tout perdre, il est indispensable d'effectuer une sauvegarde hors de l'appareil, grâce aux sauvegardes automatiques sur Android.

Elles permettent de conserver les contacts, les messages, les réglages de l'appareil et les données des applications. Toutefois, elle manquait jusqu'à présent de précision et de contrôle, puisque tout était sauvegardé en bloc. Impossible, par exemple, d'exclure une application pesant plusieurs gigaoctets, ce qui peut poser un véritable problème pour ceux qui approchent de leur quota limite sur Google One. Mais nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version bêta 25.44.32 de Google Play Services, une nouvelle option qui donnera plus de liberté dans la gestion des sauvegardes, en décidant quelles applications enregistrer ou non dans le cloud.

© Android Authority

Sauvegarde Android : le choix des applis à garder

Au lieu de voir toutes les applications regroupées lors de la configuration d'une sauvegarde, la nouvelle interface affiche la taille des données associées à chacune d'entre elles, en les classant de la plus volumineuse à la plus légère. Un système qui permet de repérer immédiatement les plus gourmandes pour ne pas forcément les sauvegarder. Car l'interface va embarquer un système d'interrupteurs individuels, afin d'inclure ou d'exclure du processus chaque appli au cas par cas. De quoi offrir beaucoup plus de souplesse !

Cette nouveauté n'est pas encore disponible publiquement et pourrait évoluer avant son déploiement officiel, Google ayant encore le temps d'affiner son approche. Mais cela donne un bon aperçu de son fonctionnement et de ses avantages.