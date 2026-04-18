Cette nouvelle fonction dans Android 17 vous protégera des applications indiscrètes

Alors que le déploiement d'Android 17 approche à grands pas, Google dévoile une nouvelle fonction de protection qui empêchera notamment les applications trop curieuses de collecter des données personnelles sans raison.

La prochaine version du système mobile de Google marque un tournant dans la manière dont les applications accèdent à vos données. Avec Android 17, actuellement en phase de test avant son lancement officiel milieu 2026, la priorité est claire : limiter les abus et redonner à l'utilisateur le contrôle sur ce que les applications peuvent voir et faire, à commencer par les applications trop curieuses.

En effet, certaines d'entre elles exigent des autorisations intrusives et non nécessaires, notamment pour accéder aux contacts et à la géolocalisation de l'utilisateur. Ce dernier n'a pas le choix : s'il refuse, les applications refusent de fonctionner. Android 17 entend mettre fin à ces pratiques en renforçant plusieurs verrous de sécurité grâce à l'Android Contact Picker et à un nouveau mode de localisation ponctuelle.

Android Contact Picker : limiter la collecte de données abusive

Le premier changement concerne l'accès aux contacts, un point sensible souvent négligé. Jusqu'ici, de nombreuses applications demandaient l'autorisation d'accéder à l'ensemble du carnet d'adresses, même lorsqu'un seul contact suffisait. Comme l'explique Google dans un billet de blog, Android 17 introduit une solution plus restrictive avec l'Android Contact Picker.

Ce système permet de sélectionner précisément les contacts à partager avec une application, sans lui ouvrir l'accès à toute la liste. Google en profite pour mettre à jour sa politique sur le Play Store. La permission globale pour accéder à tous les contacts sera désormais réservée aux applications dont le fonctionnement est impossible sans elle, les autres devront obligatoirement passer par le nouveau système.

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L'autre nouveauté vise la localisation, un domaine où les abus restent fréquents. Android proposait déjà un choix entre localisation précise et approximative, mais Android 17 va plus loin en introduisant un bouton de localisation ponctuelle. Grâce à lui, l'application pourra accéder à la position de l'utilisateur une seule fois, uniquement au moment où cela est nécessaire. Elle ne pourra plus suivre ses déplacements en continu sans autorisation explicite.

Là encore, les éditeurs qui requerront l'accès permanent à la localisation précise devront montrer patte blanche auprès de Google. En revanche, les applications n'ayant besoin que de données approximatives ne seront pas concernées.

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Attention, ces mesures de protection fonctionnent seulement pour les logiciels téléchargés depuis le Play Store. Ceux installés depuis une autre source risquent de continuer à abuser des données personnelles des utilisateurs. Ceux qui sont déjà inscrits au programme bêta d'Android devraient recevoir l'alerte de mise à jour pour Android 17 très bientôt si ce n'est pas déjà fait, à condition d'avoir un appareil éligible.

Si Google suit son calendrier habituel, la nouvelle version de l'OS devrait arriver en premier en version stable sur les Pixels 11 en août prochain avant d'être progressivement déployée sur des modèles d'autres marques, au bon vouloir des fabricants de smartphones.