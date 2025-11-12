Les applis Android énergivores seront bientôt signalées sur le Play Store

À partir du 1er mars 2026, le Play Store de Google affichera un avertissement sur les fiches des applications Android qui consomment de l'énergie de façon injustifiée, en empêchant notamment le mode veille de s'activer.

Alors que, jusqu'ici, la batterie de votre smartphone fonctionnait parfaitement et pouvait tenir sans problème toute la journée, voilà que vous vous retrouvez à devoir le brancher en plein milieu de la journée. Pourtant, vous ne l'utilisez pas plus que d'habitude ! Mais ce n'est pas forcément votre téléphone le problème. Parfois, une application mal optimisée peut suffire à plomber la batterie en quelques heures. Malheureusement, ces comportements sont difficiles à détecter. Au vu de la pléthore de logiciels installés sur votre appareil, difficile de savoir qui est le coupable ! Pas de panique cependant, Google veille ! Le géant d'Internet a annoncé dans un billet de blog que, à partir du 1er mars 2026, il va afficher des avertissements dans le Play Store pour les applications trop gourmandes en énergie et réduire leur visibilité.

Play Store : des limites contre les verrous d'éveil excessifs

Google ajoute une nouvelle métrique à son programme Android Vitals destiné à améliorer la qualité des applications Android sur le Play Store. Baptisée "Excessive partial wake locks", elle s'attaque aux "verrous d'éveil", des mécanismes qui empêchent le smartphone de passer en veille et maintiennent le processeur actif alors que l'écran est éteint – ce qui fait fondre la batterie donc. La firme de Mountain View est parvenue à développer, avec l'aide de Samsung, un algorithme capable de savoir quand ces demandes de sortie de veille sont excessives.

© Google

Ainsi, si une application maintient le téléphone éveillé plus de deux heures cumulées sur une période de 24 heures, sans raison valable – par exemple, l'écoute d'un podcast ou un transfert de fichiers initié par l'utilisateur –, elle sera jugée comme excessive. Et si plus de 5 % des sessions d'utilisation dépassent cette limite au cours des 28 derniers jours, l'application sera alors considérée comme présentant un "mauvais comportement".

Elle pourra alors être retirée des emplacements de mise en avant sur la plateforme, comme les sections de recommandations, et un avertissement sera affiché sur sa fiche publique dans le Play Store : "Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une forte activité en arrière-plan." Une mention qui risque de dissuader plus d'un utilisateur de la télacharger...