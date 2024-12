Les anciens smartphones Pixel auront droit à 5 ans de mises à jour Android

Bonne nouvelle, Google améliore la prise en charge logicielle de ses anciens smartphones Pixel 6, 7 et Fold. Leurs utilisateurs pourront donc les utiliser plus longtemps avant qu'ils ne deviennent obsolètes !

La durée des mises à jour logicielles est un élément crucial dans le choix d'un smartphone. En effet, au bout d'un moment, le constructeur n'effectue plus de mises à jour du système d'exploitation (OS) ni de correctifs de sécurité – certaines applications deviennent incompatibles et des failles de sécurité ne sont plus corrigées, ce qui expose à des risques. Aussi, plus le suivi est long et le déploiement réactif, plus l'appareil restera à jour et sera donc protégé d'éventuelles cybermenaces. Mais la durée des mises à jour dépend entièrement de la politique des constructeurs, certains étant plus généreux que d'autres.

Sans surprise, Google fait partie des meilleurs avec ses appareils Pixel, étant donné que c'est lui qui développe le système d'exploitation. Depuis le lancement des Pixel 6 et 6 Pro, le géant du numérique propose trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, et monte jusqu'à sept ans de mises à jour Android et de sécurité avec la gamme des Pixel 8 et 9. Vous l'aurez compris, cela dépend entièrement du modèle du smartphone, ce qui peut prêter à confusion. Aussi, Google a finalement décidé d'étendre les mises à jour Android et de sécurité à cinq ans pour les gammes Pixel 6, 7 et Fold. Une excellente nouvelle !

© Google

Google Pixel : des mises à jour logicielles plus longtemps

Comme il l'indique dans la mise à jour d'une fiche d'assistance, ces modèles "recevront des mises à jour pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition initiale de l'appareil sur le Google Store aux États-Unis. Ils bénéficient de cinq ans de mises à jour de sécurité et de l'OS, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations intégrées via les Pixel Drops."

Sont concernés les smartphones Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel Fold. Les Pixel 6 devraient donc finalement voir la couleur d'Android 17. La nature exacte de ces mises à jour n'a cependant pas été définie. Au vu de leur puissance limitée, il est possible que les appareils les plus anciens n'accueillent pas les fonctions d'intelligence artificielle, qui nécessitent de lourds calculs algorithmiques en local. Les fonctions phares liées à Gemini pourraient donc être réservées aux nouveaux appareils, un peu comme ce que fait Apple – sur les 28 modèles d'iPhone pouvent installer iOS 18, seuls 6 sont éligibles à l'Apple Intelligence.

Un téléphone gardé à jour plus longtemps est un téléphone qu'il est possible de conserver sur une plus longue durée, ce qui évite de devoir en racheter un autre. Or, la production d'un appareil est la phase la plus polluante de son existence, à cause de l'extraction des matières premières. Par conséquent, plus un équipement va être utilisé longtemps, plus son impact environnemental sera faible. C'est donc une excellente nouvelle pour la planète !