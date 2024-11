Google veut mixer ChromeOS et Android dans un nouveau système

Un système d'exploitation combinant les avantages d'Android sur mobile et de ChromeOS sur ordinateur : c'est le projet que Google mijoterait pour de futures tablettes mais aussi pour des PC portables maison, dans sa gamme PIxel.

Chez Google, deux systèmes d'exploitation cohabitent depuis des années. D'un côté Android, conçu pour les smartphones et les tablettes (ainsi que ses déclinaisons pour téléviseurs et montres connectées). De l'autre, ChromeOS, installé dans les ordinateurs portables ChromeBook. Cependant, la frontière entre les deux systèmes n'est plus très étanche. Longtemps limité aux WebApps, des applications Web tournant dans le navigateur Chrome, ChromeOS s'est depuis 2017 ouvert aux applications conçues pour Android avec l'intégration du PlayStore. Un grand pas dans le bon sens mais encore insuffisant pour séduire. De son côté, Android a toujours souffert d'un manque de popularité sur tablettes. Il est mal adapté aux écrans plus grands que ceux des smartphones qui demandent une gestion des fenêtres aux petits oignons pour faciliter l'utilisation d'applis de productivité par exemple. Un problème moins flagrant chez Apple où iPadOS se prête mieux à l'exercice. En 2023, les iPad demeuraient d'ailleurs en tête des ventes des tablettes avec entre 37 et 40 % de part de marché selon les études IDC et Canalys. Aussi, plutôt que de continuer à améliorer séparément ses deux systèmes, et aussi histoire de venir marcher sur les plate-bande d'Apple, Google aurait choisi une voie plus radicale : fusionner ChromeOS et Android.

La première Pixel Tablet sortie en 2023 © Google

ChromeOS dans Android, mais pour quoi faire ?

Élaborer un système pertinent et efficace pour travailler tant sur tablettes que sur ordinateurs pourrait permettre à Google de revendiquer encore plus d'utilisateurs et inciter les développeurs à travailler sur sa plateforme. Et pas question pour Google de créer un troisième système. Android semble le mieux placé pour endosser ce nouveau rôle. Selon le site américain Android Authority, le projet serait déjà dans les cartons. La firme de Mountain View développerait déjà une version de Chrome pour Android capable de prendre en charge les extensions (fonction impossible actuellement sur smartphone) ainsi qu'un Terminal permettant d'exécuter des applications Linux dans Android. Le géant de la recherche travaillerait également à une meilleure gestion des périphériques dans Android (claviers, souris, moniteurs externes, etc.), soit tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d'un PC… sous Android.

PC Pixel : un ordinateur Google sous Android

Dans le portefeuille de produits de Google, on compte aujourd'hui ses smartphones Pixel et ses Pixel Tablet. La firme ne produit pas elle-même de Chromebook laissant aux autres constructeurs (Acer, Asus, Lenovo, etc.) le soin d'intégrer ChromeOS dans des ordinateurs devant répondre à un cahier des charges stricte. La suite logique avec la fusion de ChromeOS dans Android devrait conduire à l'arrivée d'un Pixel Laptop. Et c'est ce qui semble se profiler à l'horizon. Très peu d'informations ont filtré pour le moment sur le sujet. Le projet répondant au nom de code Snowy (neigeux en français) serait constitué d'un PC haut de gamme afin de rivaliser avec les MacBook Pro d'Apple et autres GalaxyBook de Samsung. Également dans les cartons, une Pixel Tablet 2, cette fois-ci proposée avec un clavier (ce qui n'était pas le cas pour la première version sortie l'an passé). Une tablette à part entière, comme un iPad, mais aussi beaucoup moins cher que le Pixel Laptop.

Le ChromeBook Plus 514 Acer capable de faire tourner les outils IA de Google © Acer

Reste que la fusion d'Android et de ChromeOS est un projet de longue haleine. Les équipes qui travaillaient auparavant chacune de leur côté sur Android, ChromeOS et les produits Pixel (entre autres) ont été regroupées en avril dernier au sein d'une nouvelle division baptisée Plateformes et appareils dans le but renforcer l'intégration de l'IA dans la gamme de produits Google. Elles doivent aussi s'atteler à cette combinaison d'OS qui n'a pas encore de nom officiel et dont on ne connaît pas non plus la date de déploiement.