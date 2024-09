GameBaby : la coque de protection qui transforme l'iPhone en Game Boy

La GameBaby n'est pas une simple coque de protection. Compatible avec l'émulateur Delta, elle permet d'utiliser un iPhone comme une Game Boy, en y ajoutant des boutons pour jouer comme sur la célèbre console de poche. Malin ! .

Pour profiter des licences qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo, les développeurs indépendants ont travaillé sur une solution pratique et accessible : les émulateurs. Pour rappel, un émulateur est un logiciel simulant le fonctionnement d'une machine physique, souvent ancienne, afin d'exécuter un code informatique que les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont plus capables d'interpréter directement, non pas pour des raisons de puissance de calcul, mais plutôt d'architecture logique. C'est une technologie tout à fait légale, à condition de respecter quelques principes fondamentaux – ne pas utiliser le code source d'origine, le nom de la console ou du fabricant, etc. Aujourd'hui, il est donc très facile de trouver des applications d'émulation sur le Play Store, par exemple John GBAC pour la Game Boy, la Game Boy Color et la Game Boy Advance, et DraStic DS Emulator pour la Nintendo DS.

© Bitmo Lab

Un iPhone relooké en Game Boy

Même si les émulateurs sur smartphone sont un excellent moyen pour les joueurs nostalgiques de retrouver leurs licences préférées, le fonctionnement n'est malheureusement pas très pratique. En effet, les smartphones ne sont pas dotés des nombreux boutons qui étaient présents sur les consoles portables et les manettes de l'époque. C'est la raison pour laquelle l'entreprise BitmoLab a créé la GameBaby, une nouvelle coque pour iPhone. Cet accessoire, qui a été repéré par Mac Rumors, permet en effet de transformer son iPhone en Game Boy. La coque permet d'intégrer des boutons physiques sur l'appareil, et ainsi de conserver les sensations d'antan sans swiper ou taper sur le pavé tactile du téléphone. En effet, l'accessoire n'a pas besoin d'être branché ou connecté. Il sert uniquement à remplacer des boutons tactiles en boutons physiques. On peut donc retrouver les anciens boutons, pouvant faire office de start, select, A et B, des gâchettes, mais aussi l'ancien D-Pad.

© Bitmo Lab

Ce format se montre donc particulièrement intéressant pour des émulateurs de jeux de Game Boy, de Game Boy Advance et de NES. Pour que la coque soit facile à transporter, elle a été conçue en deux parties, dont une (avec les boutons) qui peut être retirée et attachée au dos du téléphone. Lors de sa commercialisation, l'accessoire ne sera compatible qu'avec les iPhone 15 Pro Max et le futur iPhone 16 Pro Max, qui sont les appareils les plus récents, mais surtout les plus imposants. La coque est d'ailleurs déjà disponible à la précommande au prix de 25 dollars (en avançant 20 dollars). L'accessoire ne sortira officiellement qu'au mois d'octobre au prix de 40 dollars et sera livré à l'international gratuitement, y compris en France.