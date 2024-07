Samsung Galaxy Ring : la bague au doigt qui coûte un bras

Avec la Galaxy Ring, Samsung fait enfin son entrée sur le marché prometteur des bagues connectées. Un bijou technologique qui va devoir faire ses preuves pour justifier son prix particulièrement élevé.

Samsung a profité du second Galaxy Unpacked de l'année, événement majeur durant lequel le Coréen présente officiellement ses nouveaux produits, pour lever enfin le voile sur sa bague connectée Galaxy Ring. Les rumeurs allaient bon train depuis l'an passé sur cet accessoire consacré au suivi de la santé et du bien-être. Après avoir officialisé son existence en janvier, nous avions même pu en voir un aperçu lors du salon Mobile World Congress (MWC) de Barcelone en février dernier où les premiers exemplaires étaient exposés… sous cloche, cette fois-ci, c'est la bonne. La Galaxy Ring est désormais officielle et le moins que l'on puisse dire, c'est que Samsung voit les choses en grand… à tout point de vue.

Samsung Galaxy Ring : une bague connectée déclinée en 27 versions

La Galaxy Ring se décline en pas moins de neuf tailles et trois coloris : or, argent et noir. Ce qui représente un panel de 27 références disponibles pour un seul produit. Samsung frappe donc très fort d'entrée de jeu alors que la plupart de ses concurrents se contentent de proposer deux ou trois coloris pour un nombre de tailles limité à trois ou cinq. Seul Oura, l'un des pionniers du domaine, peut rivaliser avec un catalogue de six finitions et huit tailles pour sa Oura Ring Horizon. De quoi adapter la bague aussi bien aux doigts féminins les plus fins qu'aux doigts masculins plus dodus.

Côté design, la Galaxy Ring ne révolutionne pas le genre. L'anneau composé d'un alliage de titane mesure un peu plus de 5 mm de large. Sa surface se montre légèrement incurvée vers l'intérieur afin, selon le constructeur, de limiter l'exposition aux chocs et aux rayures qui ne devraient viser que les bords de l'anneau. Son poids, aux alentours de 3 g, reste tout à fait confortable, comme nous avons pu le constater lors de la présentation durant laquelle nous avons pu porter la Galaxy Ring durant quelques minutes. Enfin, la bague profite d'une certification IP68 pour résister à la poussière et à l'immersion. Il est donc possible de la garder au doigt pendant une séance de natation. L'ensemble respire la solidité et les finitions paraissent impeccables.

Sur la main gauche, la Ice Ring, sur la main droite la Galaxy Ring © CCM

On apprécie le soin apporté à la finition du boîtier de charge. Conçu dans un plastique transparent, il ressemble un peu à un étuis pour écouteurs sans fil. Au centre, un plot circulaire permet de placer la bague facilement grâce à un détrompeur pour recharger sa batterie. Samsung estime l'autonomie de son accessoire à sept jours. Ce qui n'est ni extraordinaire ni trop faible au regard de ce que propose la concurrence.

Samsung Galaxy Ring : trois capteurs pour des fonctions classiques

Sur le plan technique, Samsung s'appuie là aussi sur du classique. La bague est destinée à être portée au quotidien, jour et nuit. Le coréen la voit ainsi comme un complément d'une montre connectée, accessoire que bon nombre d'utilisateurs ne supportent pas de conserver au poignet durant leur sommeil (encombrement, inconfort, allumage accidentel de l'écran, etc.). Aussi, la Galaxy Ring se dote de trois capteurs : un cardiofréquencemètre optique, un accéléromètre et un capteur de température. Ce dernier se destine à la santé des femmes afin de permettre de suivre leurs cycles.

Les mesures, enrobées d'un savant mélange d'algorithmes et d'un soupçon d'intelligence artificielle, rejoignent l'appli Samsung Health sur le smartphone. Elles permettent de suivre le rythme cardiaque et d'analyser la qualité du sommeil. Cela se traduit par l'affichage tous les matins d'un score d'énergie dans l'application qui est censé livrer une estimation du capital d'énergie engrangé pour tenir la journée. Un coach est également de la partie. La bague peut détecter automatiquement des activités sportives (marche, course, etc.). À noter que la Galaxy Ring ne nécessite aucun abonnement pour fonctionner et recueillir les mesures collectées. Ouf !

Samsung Galaxy Ring : un tarif digne d'une bijouterie

La Galaxy Ring n'est bien sûr ni la première ni la plus innovante des bagues connectées sur le marché. Oura mais aussi Ice Watch avec sa Ice Ring ou encore Circular Ring, proposent depuis plus d'un an déjà des produits similaires. Et si l'on peut compter sur la force de frappe du géant coréen pour rafler une partie du gâteau de ce marché encore timide, l'affaire n'est pas encore dans le sac pour autant. Samsung va devoir montrer de sérieux arguments (notamment de précision et de fiabilité) pour gommer deux inconvénients majeurs de sa Galaxy Ring. D'abord, même s'il n'est lié à aucun abonnement, ce bijou connecté coûte cher : 449 euros tout de même, soit 50 euros de plus que la plus chère des bagues connectées à l'heure actuelle (Oura Ring Horizon). Par ailleurs, la Galaxy Ring n'est compatible qu'avec les smartphones Android. Les utilisateurs d'iPhone devront s'en passer, ce qui élimine d'emblée une grande partie d'utilisateurs potentiels. Elle sera disponible à partir du 24 juillet. À défaut d'offres de précommande, il faudra se contenter de la possibilité de la payer en plusieurs fois sans frais.