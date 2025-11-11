"La charge rapide use la batterie des téléphones" - Les experts ont vérifié : voici leurs conclusions

Depuis des années, on nous répète que la charge rapide abîme les batteries des smartphones. Pour en avoir le cœur net, des experts ont mené un test géant sur quarante téléphones pendant deux ans. Les résultats sont surprenants.

C'est une crainte presque instinctive : plus la charge est puissante, plus la batterie souffrirait. L'idée circule depuis l'arrivée des chargeurs ultra-rapides capables de recharger un téléphone en trente minutes à peine. Les utilisateurs prudents s'imposent alors une règle stricte : charger lentement pour ménager leur batterie. D'autres évitent de dépasser les 80 %, convaincus que le plein d'énergie tue leur appareil à petit feu. Mais ces précautions sont-elles vraiment utiles, ou seulement rassurantes ?

Pour répondre à cette question, une équipe de la chaîne YouTube HTX Studio a mené un test d'envergure. Quarante smartphones, toutes marques confondues, ont été mis à l'épreuve pendant deux ans. Les chercheurs ont imposé à chaque appareil cinq cents cycles complets de charge, de 5 à 100 %, selon deux méthodes : rapide pour un groupe, lente pour l'autre. Sur iPhone, la comparaison a opposé les chargeurs 5 W aux blocs 20 W. Sur Android, des modèles équipés de chargeurs 120 W ont été confrontés à ceux de 18 W.

Les résultats sont surprenants. Sur les iPhone, la différence d'usure entre charge rapide et charge lente atteint seulement 0,5 %. Sur Android, elle est encore plus faible : les téléphones rechargés rapidement affichaient même 0,3 % d'usure en moins. Autrement dit, dans des conditions normales, la charge rapide ne dégrade pas significativement la batterie. La chaleur, souvent accusée d'être responsable de cette usure, est désormais bien mieux gérée grâce aux systèmes de régulation intégrés.

© HTX Studio

Les testeurs ont également vérifié une autre croyance : celle du fameux seuil des 30 à 80 %. Selon la légende urbaine, rester dans cette " zone de confort " préserverait la batterie. Et c'est partiellement vrai. Les appareils rechargés uniquement entre ces deux niveaux ont montré une usure inférieure d'environ 3 % à celle des autres groupes. Un gain réel, mais minime, qui ne justifie pas forcément de s'imposer ce casse-tête au quotidien. D'autant que les smartphones modernes savent désormais interrompre la charge à 80 % ou la reprendre juste avant le réveil, pour éviter toute surchauffe nocturne.

Autre idée reçue battue en brèche : laisser son téléphone branché toute la nuit serait nocif. Pour le vérifier, certains appareils sont restés reliés au secteur pendant une semaine complète. Résultat : aucune perte de capacité mesurable. Les systèmes d'exploitation récents (iOS et Android) ajustent intelligemment la puissance envoyée à la batterie pour prolonger sa durée de vie.

La conclusion de ce test géant est sans appel. Les technologies de charge actuelles sont suffisamment maîtrisées pour que la différence d'usure entre charge lente et charge rapide soit imperceptible pour l'utilisateur. L'usure notable d'une batterie apparaît plutôt quand sa capacité chute sous les 85 %, et devient problématique vers 80 %. Autrement dit, la charge rapide n'est plus l'ennemie qu'on croyait : c'est désormais un confort sans véritable contrepartie.