Cette appli gratuite transforme un vieux smartphone en TV de poche sans frais annexes

Un vieux smartphone qui traîne peut encore rendre de précieux services. Avec cette application gratuite, il peut même devenir un véritable téléviseur miniature, avec du direct, du replay et un catalogue de streaming, sans abonnement ni frais cachés.

Nous avons tous dans un tiroir ou un placard un vieux smartphone que nous gardons "au cas où". Et s'il n'est plus au goût du jour, avec un système un peu ancien, un appareil photo dépassé ou une puce devenue trop lente, il peut encore rendre de précieux services, même s'il est légèrement abîmé, tant qu'il fonctionne correctement.

Et l'un des usages détournés les plus sympathiques, c'est de le transformer en téléviseur de poche. Un vrai TV miniature, qui plus est gratuit, que vous pouvez utiliser partout chez vous, à la cuisine, au lit ou même aux toilettes, sans monopoliser la télé du salon ! Il n'est même pas nécessaire d'avoir une carte SIM et du réseau téléphonique pour cela : il suffit de le connecter en Wi‑Fi, donc sans frais annexes, de l'utiliser de préférence en mode paysage, et surtout d'utiliser une application spécialisée.

Sur les stores, les applis de télévision en direct se comptent par dizaines, avec des offres souvent limitées, des pubs envahissantes ou un abonnement caché au bout de quelques jours. Certaines ne donnent accès qu'à quelques chaînes, d'autres imposent d'être déjà client d'un opérateur précis, ce qui ferme la porte à tous les autres. Il en existe pourtant une récente qui sort nettement du lot, et qui présente toutes les qualités nécessaires pour transformer réellement un ancien smartphone en petite télé nomade.

© Free

Cette application miracle, c'est Free TV, lancée fin 2025 et présentée comme "la plus grande offre TV gratuite pour tout le monde". Car son premier atout, c'est d'être entièrement gratuite et ouverte à tous, même si l'on est pas abonné chez l'opérateur. Il faut juste créer un compte, c'est tout !

L'autre grande qualité de Free TV, c'est de fonctionner aussi bien sur les appareils Android que sur les iPhone et iPad d'Apple, même anciens : il faut au minimum Android 7.1, qui date de 2016 et iOS 15, sorti en 2021, ce qui couvre une bonne partie des smartphones et tablettes qui dorment au fond des tiroirs. Concrètement, il suffit de les mettre à jour autant que possible, de les connecter à un Wi‑Fi correct et d'installer l'application depuis le Google Play Store ou l'App Store d'Apple pour leur redonner un nouveau rôle.

Enfin, et surtout, Free TV donne accès gratuitement à plus de 170 chaînes, dont 16 chaînes de la TNT, ainsi qu'à plus de 25 000 programmes en replay, accessibles à la demande. Au programme : les grandes chaînes généralistes, des chaînes d'info, de cinéma, de séries, de documentaires ou encore pour les enfants, avec la possibilité de revenir en arrière sur un direct ou de reprendre une émission depuis le début grâce aux fonctions de contrôle du direct et "start‑over". Magique !

Ce n'est tout ! Free TV donne aussi un accès complet à Free Ciné, un "vidéo club" qui propose des contenus à la demande, à la manière de Netflix ou de Disney+, mais gratuitement ! Régulièrement mis à jour, le catalogue contient plus de 500 films et 1000 épisodes de séries dans tous les genres, disponibles à toute heure.

Pour couronner le tout, les clients de Free – Freebox ou mobile – ont droit toujours gratuitement à la version de luxe, Free TV+ qui étend le nombre de chaînes à plus de 300, incluant toutes les chaînes de la TNT et de nombreuses chaînes habituellement payantes comme RTL9, Disney Channel, Nickelodeon, National Geographic ou CNN International. Cette version enrichie, proposée sans engagement, ajoute aussi jusqu'à 45 000 programmes en replay et reprend les mêmes outils pratiques, comme la pause sur un direct ou le redémarrage depuis le début.

Même sans être client Free, Free TV est une solution de choix pour de nombreux utilisateurs, notamment les étudiants ou les personnes vivant en colocation qui n'ont pas forcément envie de payer un bouquet TV classique, ou encore pour des ados – avec des limites ! C'est incontestablement la meilleure appli TV disponible en France – et pour tout le monde, à la seule condition d'avoir un accès Internet. Et la meilleure solution pour transformer un vieux smartphone ou une ancienne tablette en télé d'appoint, sans dépenser un centime !