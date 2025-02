Payer pour passer une soirée sans smartphone : c'est quoi cette nouvelle mode ?

C'est la nouvelle tendance à la mode : des gens sont prêts à payer pour passer des soirées sans toucher à leur smartphone, juste pour pouvoir discuter. C'est le concept des digital detox, très prisés sur… les réseaux sociaux !

Le monde devient fou ! Aujourd'hui, presque tout le monde est devenu accro à son smartphone et aux réseaux sociaux. C'est bien simple, nous avons le besoin compulsif d'être "connectés" et la peur absolue de manquer quelque chose, même si on ne sait pas quoi. Résultat : notre téléphone est toujours posé à côté de nous. Nous ressentons un besoin frénétique de le regarder, de le toucher toutes les 30 secondes. C'est ce qu'on appelle la nomophobie, autrement dit la peur excessive de se retrouver sans son téléphone, et elle touche plus de la moitié des Français.

Face à ce constat, un concept absolument révolutionnaire a vu le jour : les digital detox. Ainsi, le Club Offline organise des soirées "smartphone interdit" dans plusieurs grandes villes, comme à Londres, Milan, Barcelone ou Paris. Pour faire simple, les participants payent une dizaine d'euros pour qu'on leur prenne leur téléphone pendant deux heures, afin qu'ils puissent parler à des personnes réelles sans portable.

Au début de l'événement, chaque convive est invité à déposer son précieux smartphone dans un casier sécurisé – l'entreprise précise bien que c'est à nos risques et périls, et qu'elle n'est en aucun cas responsable des potentiels vols. Une fois délestés de leurs appareils, les participants sont invités à pratiquer une activité solitaire, comme de la lecture, du tricot, de la peinture – le matériel est à ramener soi-même. Dans un deuxième temps, les organisateurs initient un échange entre les différentes personnes présentes, afin de les inciter à faire de nouvelles rencontres.

Le concept de "payer pour parler à quelqu'un sans téléphone" peut paraître étonnant, mais les places s'arrachent comme des petits pains, à tel point que les événements affichent régulièrement complets. Il a au moins le mérite de nous interroger et de nous remettre en question.

Sommes-nous à ce point dépendants de nos appareils que nous devons désormais payer pour nous en éloigner ? Ou est-ce simplement une nouvelle mode, destinée à ceux qui cherchent à se distinguer en adoptant des comportements à contre-courant ?

Peut-être que la véritable folie réside moins dans le fait de payer pour se déconnecter que dans notre incapacité à le faire sans y être incités. D'un point de vue pratique, la déconnexion est à portée de main, il suffit d'éteindre son téléphone. Mais, apparemment, cela nécessite désormais un cadre structuré et, bien sûr, un ticket d'entrée. L'ironie, c'est que les participants ont connu l'existence de ce club via les réseaux sociaux, souvent Instagram. Oui, ce monde devient fou !