Ces smartphones Samsung ne recevront bientôt plus de mise à jour - ils ne seront plus sécurisés

Pas de chance si vous avec l'un de ces coûteux smartphones Samsung : il ne sera plus mis à jour dans quelques mois, ce qui l'exposera rapidement à des risques si vous l'utilisez pour Internet ou les réseaux sociaux.

C'est un fait : les smartphones ne sont pas éternels. Quels que soient leur prix et leur qualité, ils sont condamnés à plus ou moins court terme, après quelques années de service. Cela ne tient pas à leur construction : des modèles très solide peuvent résister aux chutes et aux chocs comme aux épreuves du temps, même s'il faut parfois remplacer leur écran. Cela ne tient pas non plus à leur batterie, la seule réelle pièce d'usure, qui finit inéluctablement par perdre sa capacité au fil des charges et des recharges. Non, leur véritable point faible, celui qui détermine leur durée de vie réelle, c'est leur logiciel.

En effet, leur système d'exploitation (iOS pour les iPhone et Android pour les autres) est "vivant". Plus exactement, il est régulièrement mis à jour pour proposer de nouvelles fonctions, des améliorations et, surtout corriger des bugs et des failles de sécurité. Et c'est là que se situe le problème. Car ces mises à jour dépendent uniquement des fabricants de smartphones : Apple pour les iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus et consorts pour les autres.

Et ce sont les constructeurs qui décident de la durée pendant laquelle leurs produits peuvent recevoir des mises à jour : 2 ans, 3 ans, 5 ans voire 7 ans pour les plus généreux. Passé ce délai, qui varie selon les marques et les modèles, les smartphones restent "figés" dans une version. Ils restent fonctionnels un temps, mais au bout d'un moment, certaines applications refusent de fonctionner et, surtout, leurs failles de sécurités ne sont plus corrigées, ce qui le exposent à de multiples dangers.

Et c'est précisément ce qui va arriver à plusieurs smartphones Samsung prochainement. Le constructeur coréen a effet récemment annoncer que plusieurs modèles pourtant récents et populaires ne recevront plus aucune mise à jour à compter de la fin 2025. En pratique, il s'agit des Galaxy A14 (et A14 5G), F14, M33, M14 (et M14 5G) mais aussi des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, des appareils haut de gamme coûteux sortis en 2021, et des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, des téléphones pliables très chers. Une mauvaise nouvelles pour tous ceux qui auront investi dans ces "bijoux technologiques"…

Certes, tous ces appareils resteront encore "physiquement" fonctionnels. Mais s'il sera toujours possible de les utiliser pour téléphoner, prendre des photos et faire tourner quelques applications intemporelles, ils seront exposés à de nombreux risques, en particulier dès quand ils seront connectés à Internet, ce qui limitera beaucoup leur intérêt, notamment sur les réseaux sociaux.

Bref, si vous en possédez, il faudra songer à les remplacer en 2026 en les recyclant en appareils secondaires, déconnectés d'Internet pour écouter de la musique, regarder des vidéos, prendre des photos ou jouer à des petits jeux, le tout hors ligne, évidemment. Une retraite bien limitée pour des produits qui auront coûté plus de 1000 euros… Aussi, la prochaine fois que vous achèterez un smartphone, neuf ou reconditionné, pensez à bien regarder la durée pendant laquelle il pourra bénéficier de mises à jour.