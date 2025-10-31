PC lent, disque plein : ce logiciel gratuit et léger fait le ménage à votre place

Le disque de votre ordinateur est saturé, Windows est long à démarrer et vos applications rament ? Cette appli gratuite peut nettoyer automatiquement votre PC pour lui rendre toute sa vigueur.

Au fil du temps et de son utilisation, un PC sous Windows finit par s'encombrer d'une multitude de fichiers divers qui s'entassent sur son disque. Et qui le ralentissent, surtout quand l'espace de stockage vient à manquer. Pour le maintenir parfaitement fonctionnel et réactif, il convient de le nettoyer régulièrement, exactement comme on entretien une voiture qui roule et qui s'encrasse. Toutefois, il est impossible de faire ce ménage à la main, car certains fichiers sont difficiles à trouver et donc à supprimer.

Il existe heureusement pour cela des logiciels spécialisés qui peuvent effectuer ce nettoyage automatiquement. CCleaner est le plus connu, mais il a perdu de sa superbe ces dernières années, en réservant de nombreuses fonctions pratiques à sa version payante. Et il vaut mieux aujourd'hui se tourner vers des applications vraiment gratuites et très efficaces pour nettoyer et optimiser un PC.

Parmi toutes les solutions disponibles, l'une d'entre elles vaut vraiment le détour : HDCleaner. Cet utilitaire gratuit, développé par Kurt Zimmermann, est une boite à outils complète et redoutable pour nettoyer un PC en profondeur en quelques minutes... mais pas seulement ! L'application propose en effet toute une série d'outils pour entretenir, optimiser et sécuriser un ordinateur, le tout depuis une interface très simple et entièrement en français (même si quelques traductions bancales traînent encore ici ou là).

HDCleaner permet tout d'abord d'effectuer un nettoyage complet et automatisé du système, en supprimant les fichiers temporaires, inutiles ou obsolètes qui se sont accumulés avec le temps, et en faisant du ménage dans le Registre de Windows. Et comme avec les autres utilitaires du même genre, il est évidemment possible d'exclure certains éléments du nettoyage, afin de conserver l'historique ou les cookies de son navigateur Internet par exemple, et éviter d'avoir à se reconnecter à ses sites préférés.

Mais HDCleaner offre également plusieurs autres outils puissants et très pratiques. L'application dispose par exemple d'un "broyeur" qui permet de supprimer définitivement des fichiers, ou même d'effacer un disque entier de manière sécurisée, afin que les données ne puissent plus être récupérées. C'est particulièrement utile lorsqu'on souhaite revendre ou donner un ordinateur par exemple. HDCleaner peut également vérifier l'état de santé d'un disque dur (HDD) et le défragmenter, ou encore détecter automatiquement les fichiers en doublon sur tous les espaces de stockage, internes ou externes, de l'ordinateur.

Et l'application réserve même quelques bonnes surprises. Elle dispose en effet d'un outil pour renommer plusieurs fichiers à la fois (avec remplacement de texte et numérotation automatique), d'un autre pour créer une clé USB bootable de Windows, d'une fonction pour cloner entièrement son disque vers un autre support de stockage, ou encore d'un outil de surveillance en temps réel pour optimiser les performances du PC et de plein d'autres fonctions utiles !

De plus, HDCleaner ne pèse que 5 Mo et dispose même d'une version portable, utilisable sans installation. C'est donc un parfait petit couteau suisse à conserver dans un coin de son PC ou sur une clé USB, pour le lancer de temps à autres et maintenir son ordinateur en bon état de fonctionnement. Enfin, son développeur est très actif et sa dernière mise à jour date de mai 2025, signe que l'application est suivie, entretenue et donc pérenne.