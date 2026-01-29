Cette lampe design Ikea a une deuxième fonction que vos oreilles vont adorer

Surtout connu pour ses meubles et accessoires de maison pratiques et économiques, Ikea propose aussi des petits produits high-tech très astucieux, comme cette lampe qui peut remplacer un appareil audio très populaire.

Ikea n'est pas seulement un fabricant de meubles et d'accessoires de déco bon marché. Depuis quelques années, le géant suédois étend son univers avec des produits plus technologiques à la fois abordables et astucieux, en intégrant connectivité et design dans des objets du quotidien. C'est le cas pour des ampoules connectées qui se pilotent à distance via des systèmes intelligents, mais aussi à travers des enceintes Bluetooth très originales, comme la toute nouvelle Kallsup qui a été présentée début janvier au CES, le grand salon de Las Vegas (voir notre article).

Mais Ikea ne se contente pas de proposer des produits classiques sous son nom. Le Suédois innove aussi avec des appareils plus originaux, et vraiment malins. Ainsi, on trouve déjà au catalogue la Blomprakt, une petite lampe au design moderne très épuré qui fait également office d'enceinte sans fil. Une fois allumée et connectée par Bluetooth à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, elle diffuse de la musique, des podcasts ou des livres audio via le haut-parleur intégré dans sa partie supérieure, au-dessus de son anneau de Led.

En outre, elle gère le mode multi-enceinte, qui permet de connecter plusieurs appareils Ikea compatibles pour jouer la même piste simultanément dans différentes pièces. Une touche Spotify Tap est aussi incluse, permettant de reprendre rapidement la lecture d'un morceau là où on l'a laissée dans l'application Spotify.

© Ikea

Certes, le son produit – en mono bien sûr – ne rivalise pas avec des systèmes audio haut de gamme – ce n'est pas de la hi-fi ! –, mais il est largement suffisant pour créer une ambiance musicale détendue dans un salon ou une chambre. Surtout, sa double fonction de lampe et d'enceinte rend la la Blomprakt particulièrement intéressante pour ceux qui veulent optimiser leur espace, d'autant qu'elle ne coûte que 60 euros.

Et pour ceux qui veulent encore mieux, Ikea propose désormais un nouveau modèle dans la même veine, mais plus haut de gamme : la Kulglass. Arborant un design plus affirmé en forme de champignon, elle diffuse une lumière douce à travers son abat-jour en verre tandis que sa base héberge deux haut-parleurs – un tweeter et un woofer ‑ pour un rendu sonore plus riche, plus détaillé et plus puissant – 20 W contre 10 W. Compatible avec le système multi-enceintes Ikea, elle est également équipée du bouton Spotify Tap qui facilite la lecture de playlists. Bien évidemment, elle est un peu plus chère, à 100 euros : un prix qui reste raisonnable compte tendu de sa double fonction et de son design très original.

Avec ces lampes-enceintes Bluetooth, Ikea parvient à se démarquer en combinant des technologies dans des objets du quotidien qui restent très abordables. Pas de révolution, mais des idées simples et astucieuses qui marient design et praticité en évitant d'encombrer l'espace avec de multiples appareils. Bref, des produits parfaitement dans l'esprit qui caractérise la marque suédoise depuis ses débuts !