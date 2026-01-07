Jolie et pratique, cette enceinte Bluetooth Ikea à 4,99 euros va faire un malheur

Ikea a créé la surprise au salon CES en présentant la Kallsup, une toute petite enceinte Bluetooth vendue à un tarif incroyable et qui peut facilement s'associer en plusieurs exemplaires pour pur diffuser du son dans toute la maison.

Ikea ne se contente pas de vendre des meubles à assembler, des objets de déco et des petits accessoires bien pratiques. Voilà déjà plus années que le géant suédois propose toute une gamme de produits numériques pour la maison, notamment avec des prises et des systèmes d'éclairage connectés et des enceintes sans fil, certaines étant développées avec Sonos, un spécialiste du domaine. Et il ne compte visiblement pas s'arrêter là.

En effet, au CES 2026, le grand salon high-tech qui se tient ce moment à Las Vegas, Ikea a dévoilé la Kallsup, une toute petite enceinte Bluetooth qui devrait connaître un immense succès. Et pour cause : elle serait vendue sous la barre symbolique des 10 euros, et mêle à seulement 4,99 euros. Un tarif à peine croyable qui s'approche des prix pratiqués sur les boutiques chinois comme Temu ou AliExpress et qui pourrait même faire de l'ombre à Action.

Mais ce tarif spectaculaire n'est pas le seul atout de la Kallsup. Fidèle à son ADN, Ikea a aussi soigné le design de cette enceinte, qui se présente sous la forme d'un tout petit cube de plastique aux couleurs chatoyantes (blanc, framboise ou anis). Un objet mignon, facile à intégrer dans n'importe quel intérieur.

© Ikea

Bien entendu, il ne s'agit pas d'un modèle haut de gamme aux prétentions audiophiles. La Kallsup se contente d'un unique haut-parleur et les commandes sont réduites au minimum, avec juste deux boutons pour la lecture et l'appairage Bluetooth, le volume s'ajustant via un smartphone ou une tablette. La batterie se recharge via une prise USB-C, assurant une autonomie d'environ 20 heures avec un niveau sonore réglé à 50 %. Ikea a clairement visé la simplicité, comme à son habitude.

Mais la grande originalité de la Kallsup, c'est la possibilité de combiner plusieurs enceintes – jusqu'à 100 selon Ikea ! – en effectuant une séquence d'appuis longs sur le bouton de lecture. Un moyen se constituer facilement un système de multi diffusion à moindre coût, en installant des enceintes dans différentes pièces de la maison. Et selon les premiers retours des visiteurs du salon, le son est assez étonnant : utilisées en association, la Kallsup délivre un son d'une qualité surprenante, sans beaucoup de graves, mais clair et équilibré, ni métallique, ni étouffé. Une belle prouesse vu sa taille et son prix. Sans compter qu'elle est compatible avec la norme Bluetooth 5.3.

Quand de nombreuses marques se battent sur le premium hors de prix, Ikea a fait un choix plus malin qui devrait satisfaire beaucoup de monde. Gageons que dès son arrivée sur le marché, au printemps 2026, la petite Kallsup devrait faire un malheur !