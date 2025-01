CES 2025 : Roborock joue les gros bras avec son aspirateur Saros Z70

Le marché des aspirateurs robots compte chaque année de plus en plus d'acteurs. Le Chinois Roborock parvient une fois encore à se démarquer avec un nouveau modèle surprenant, le Saros Z70, doté d'un bras articulé..

Difficile d'innover dans le petit monde des robots aspirateurs/laveurs. La puissance d'aspiration est sans cesse relevée et les techniques de nettoyage évoluent doucement. Ici on retrouve des serpillères extensibles pour passer le long des murs, là des brossettes pour dépoussiérer les plinthes, là encore un système de nettoyage des serpillères à l'eau chaude… Des améliorations par petites touches, plus ou moins utiles et plus ou moins maîtrisées. Mais pour cette édition 2025 du CES, le géant chinois Roborock, spécialiste de l'entretien des sols depuis une dizaine d'années, frappe fort. Il vient de présenter son Saros Z70. Ce robot aspirateur/laveur n'a, à première vue, rien de réellement différent de ses congénères. Sauf qu'il dissimule une petite surprise sous son capot. L'appareil embarque en effet un bras articulé baptisé OminiGrip.

© Roborock

L'objectif de ce dispositif ? Soulever et déplacer les objets qui pourraient l'empêcher de mener à bien sa mission. Ainsi, si une chaussette ou une sandale traîne sur son passage, le Saros Z70 va l'identifier et noter son emplacement. Il continuera son nettoyage comme si de rien n'était en la contournant soigneusement. À la fin de son cycle, il reviendra auprès de l'objet puis déploiera son bras articulé afin de s'en saisir et de nettoyer la zone qu'il a dû éviter à cause de l'intrus. Le bras est lui-même doté d'une caméra. Le Saros Z70 peut ainsi se charger des objets pesant jusqu'à 300 g. Avant de les déplacer avec son bras articulé sur 5 axes, il saura évaluer s'il en est capable. Dans le cas contraire, il les laissera sur place.

© Roborock

Il a beau cacher un bras articulé dans son coffre, le Saros Z70 n'en est pas moins assez fin avec une épaisseur de 7,98 cm. On remarque également qu'il ne dispose pas de l'habituelle tourelle sur le dessus qui accueille le LiDAR, le radar qui permet à l'appareil de se repérer dans l'espace. À la place, il s'appuie sur des capteurs 3D et une caméra RGB. L'IA pour la reconnaissance d'objets est bien sûr de la partie.

© Roborock

Le Saros Z70 s'accompagne évidemment d'une station d'accueil/recharge pour collecter la poussière, l'alimenter en eau et nettoyer ses serpillères avec une eau à 80°C. Il peut également laisser celles-ci dans la station s'il n'en a pas besoin. Quant au robot, il déploie une puissance d'aspiration de 22 000 Pa suffisante pour s'attaquer a priori aux moquettes et tapis très épais.

Le Saros Z70 sera lancé au cours du premier semestre 2025. Pour le moment, Roborock n'a annoncé aucun tarif.