CES 2025 : Jennie, le chien robot pour aider et réconforter les personnes malades

Bardé de capteurs, Jennie est un petit robot domestique en forme de… chiot ! Son but : venir en aide aux personnes souffrant de maladies qui ne leur permettent pas de s'occuper d'un véritable animal. Pourquoi pas !

Ce n'est plus à prouver, les animaux ont un effet bénéfique sur les personnes souffrant d'anxiété, de dépression ou encore de maladies dégénératives comme l'Alzheimer. C'est pourquoi les médecins ont développé la zoothérapie. Le problème, c'est qu'il est parfois très difficile de s'occuper d'un animal dans ces cas-là, car adopter une boule de poils implique de grandes responsabilités. Plus la maladie progresse, moins ces personnes sont en mesure de prendre soin d'eux…

C'est là qu'intervient Jennie, un petit robot domestique en forme de chiot labrador qui vient d'être présenté par la start-up californienne Tombot au CES 2025, le grand salon high-tech qui se tient actuellement à Las Vegas. Et s'il ressemble davantage à une peluche qu'à un véritable chien, Jennie est bardé de technologies dans un seul but : apaiser les personnes qui souffrent de solitude, d'anxiété ou de démence.

Tombot Jennie : le réconfort d'un chien, mais sans les inconvénients ni les responsabilités

Jennie est muni de nombreux capteurs interactifs et tactiles ultra sensibles sur tout le corps, ce qui lui confère la capacité de réagir en fonction de la manière et de l'endroit où il est touché. Ce robot à fourrure peut aboyer, remuer la queue, le cou et les oreilles comme un vrai toutou, et même répondre aux commandes vocales et au toucher. Les sons produits par Jennie sont extrêmement réalistes parce qu'ils ont été enregistrés sur un véritable labrador de douze semaines. Et, bien évidemment, il ne réclame jamais ses croquettes et n'a pas besoin d'être sorti pour se dégourdir els pattes ou faire ses besoins. C'est un simple appareil : comme un smartphone, il peut être mis à jour via son application mobile et possède une prise pour se recharger.

© Tombot

Jennie a été conçue pour venir en aide à des personnes âgées souffrant de maladies neurologiques, mais aussi à celles souffrant de stress, de solitude, d'anxiété, d'autisme ou de dépression. Au fil des années, le chiot acquiert de nouvelles actions et commandes. Il est possible de s'en procurer un sur le site Internet de Tombot, mais il faut s'inscrire sur liste d'attente, le temps que la prochaine portée arrive.