CES 2025 : Withings Omnia, le miroir connecté pour suivre sa santé

Au CES 2025, le constructeur français Withings a dévoilé Omnia, son miroir connecté qui analyse toutes nos données de santé. Un véritable outil médical futuriste, conçu pour offrir un bilan complet en quelques secondes.

Le CES revient pour l'édition 2025, qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 11 janvier, même si une poignée de produits ont déjà été révélés. Et cette année annonce un beau cru ! Parmi les exposants, on retrouve la marque française Withings, spécialisée dans la santé connectée. Elle présente cette fois Omnia, un miroir connecté censé permettre un suivi de santé à domicile en analysant plusieurs indicateurs, comme le poids, la fréquence cardiaque ou encore le fonctionnement pulmonaire, mais aussi en offrant des conseils via un assistant vocal dopé à l'intelligence artificielle, et en ouvrant la porte à des consultations médicales à distance. Il suffit de se positionner face au miroir, sur la base, qui va alors enregistrer quelque 60 paramètres vitaux à chaque scan, que ce soit sur le métabolisme de la personne, son activité physique ou son sommeil.

Omnia Withings : des capteurs et de l'IA à gogo

Le miroir intelligent Omnia est doté d'un socle capable de mesurer, d'analyser et d'interpréter, grâce à l'IA, les indicateurs clés tels que la santé cardiaque, les tendances nutritionnelles, la composition corporelle et métabolique, la fonction pulmonaire, mais aussi le suivi de l'activité physique et la qualité du sommeil.

Le check-up de santé quotidien comprend donc :

La santé cardiaque : ECG (y compris détection de la fibrillation auriculaire), fréquence cardiaque nocturne, notifications de rythme irrégulier, fréquence cardiaque au repos, âge vasculaire et pression artérielle ;

La composition corporelle et métabolique : ratio muscle-graisse, masse hydrique, masse osseuse, graisse viscérale et tendances du poids ;

Le suivi de l'activité : nombre de pas effectués, calories brûlées, VO2 max, élévations, entraînements, fréquence cardiaque de récupération et variations de la température corporelle ;

La nutrition : pH, évolution des cétones, densité spécifique et analyse de la vitamine C :

La qualité du sommeil : détection de l'apnée du sommeil, interruptions, stades du sommeil et récupération.

Pour une prise en charge plus complète, il est possible de synchroniser les données issues des autres dispositifs connectés de la marque. Il peut par exemple s'agir des montres intelligentes comme la Scanwatch Nova ou la Scanwatch 2, mais aussi des balances connectées comme la Body Scan, des tensiomètres ou des lits connectés.

Grâce à un assistant vocal piloté par l'intelligence artificielle, Omnia peut fournir des retours en temps réel ainsi que des conseils personnalisés. En cas de besoin, le dispositif pourrait même permettre d'organiser des téléconsultations médicales et d'envoyer les données collectées à des professionnels de santé.

Omnia Withings : un miroir pour révolutionner le suivi de santé

Le miroir connecté s'inscrit dans la lignée des innovations de Withings présentées lors des précédents salons du CES. L'entreprise avait notamment proposé un thermomètre connecté BeamO ainsi qu'un Withings U-Scan pour analyser les urines. Mais, avant elle, d'autres firmes avaient proposé des concepts de miroirs de santé connectés, comme Baracoda et BMind, avec des miroirs permettant d'afficher des informations ou de passer des appels vidéo. Mais Omnia va plus loin en ajoutant la prise en compte de la composition corporelle, avec l'aide d'un assistant IA.

Attention, Omnia est pour l'instant encore au stade de prototype, le produit n'a donc aucune date de commercialisation ni de prix annoncés. La marque souhaite d'abord tester l'intérêt du public pour le dispositif avant d'aller plus loin.