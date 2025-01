Si vous utilisez Google Maps, vous allez devoir faire un choix très important

Attention si vous utilisez Google Maps, comme beaucoup de monde. L'application s'apprête à apporter des changements importants qui concernent directement la gestion de vos données personnelles.

Depuis son lancement, Google Maps est devenu bien plus qu'un simple outil de navigation. Pour beaucoup, c'est un journal de bord numérique, enregistrant chaque déplacement, chaque lieu visité. En effet, la fonction Timelines (Vos trajets, en français) permet aux utilisateurs de retracer leurs itinéraires, de revivre leurs voyages passés ou de se remémorer des souvenirs grâce au GPS de leur smartphone.

Cependant, une transformation majeure se profile à l'horizon. Fin 2023, Google annonçait une refonte complète de la gestion des données de localisation dans Maps. Jusqu'à présent, ces informations étaient stockées dans le cloud, accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à votre compte Google. Cette centralisation facilitait la synchronisation entre appareils.

Mais cette commodité avait un coût : la confidentialité. Des préoccupations croissantes concernant la protection des données personnelles ont poussé Google à repenser son approche. Désormais, les données de géolocalisation seront uniquement conservées en local sur le terminal de l'utilisateur. De plus, seuls les trois derniers mois d'historique seront désormais conservés par défaut. Cette évolution signifie que Google n'aura plus accès à nos déplacements passés, renforçant ainsi la protection de notre vie privée.

Depuis novembre dernier, les utilisateurs reçoivent régulièrement des e-mails de la part de la firme pour les inciter à prendre rapidement une décision autour des données de la fonction. Un rappel est de nouveau envoyé en ce début janvier, comme nous avons pu le constater, que ce soit par e-mail ou par des notifications au sein de l'application. Un délai de six mois est accordé pour décider de la gestion de nos données de localisation. Il est donc impératif de faire un choix avant la date butoir, à savoir le 18 mai 2025, sous peine de voir des années de souvenirs numériques s'effacer.

Notons qu'à partir de cette date, la synchronisation automatique entre différents appareils ne sera plus possible. Ainsi, si l'on change de téléphone ou utilise plusieurs dispositifs, les données de localisation ne nous suivront pas automatiquement. De plus, en cas de perte ou de panne de l'appareil, sans sauvegarde préalable, ces précieuses informations disparaîtront à jamais.

Pour conserver vos données, il est recommandé de les sauvegarder localement et de les transférer ensuite manuellement vers les nouveaux appareils. Pour cela, cliquez sur le lien inclus dans le mail (Choisir les paramètres) et vous serez alors redirigé vers les paramètres de votre compte Google. Là, vous pouvez alors choisir si vous souhaitez enregistrer votre chronologie localement ou ne pas la suivre. Vous pouvez également définir si vos données doivent être automatiquement supprimées après un certain temps. Une fois vos données enregistrées sur l'appareil, elles seront alors supprimées du cloud.

Cette transition, bien que contraignante, vous permet de reprendre le contrôle sur vos informations personnelles. Ce changement signifie que Google ne dispose plus de vos données en clair et que des tiers ne pourront plus accéder à votre historique de déplacements, même s'ils ont accès à votre compte Google. Après la modification, les données ne peuvent être trouvées que sur votre appareil.