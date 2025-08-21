Orange améliore sa Flybox 5G+ Home en passant au Wi-Fi 7

Orange met sa Flybox 5G+ Home à niveau en passant enfin au Wi-Fi 7, avec des débits plus élevés et une connexion plus stable, sans que son prix n'augmente. De quoi concurrencer sérieusement Free !

Présentes sur le marché depuis plusieurs années, les box 5G offrent une alternative intéressante pour ceux qui habitent près d'une antenne 5G, dans une zone où la fibre n'est pas encore déployée. Mais, si tous les opérateurs en proposent dans leurs abonnements, seul Free dispose d'une box 5G compatible avec le Wi-Fi 7. Enfin, ça, c'était jusqu'à maintenant ! Orange annonce dans un communiqué de presse faire passer sa Flybox 5G+ Home au niveau supérieur. Conçue en partenariat avec Nokia, cette box intègre désormais la norme Wi-Fi 7, qui succède au Wi-Fi 6 et offre des débits bien supérieurs. De quoi améliorer la vitesse et la stabilité de la connexion dans le logement !

Orange Flybox 5G+ : un gain significatif de débits

La nouvelle box 5G+ d'Orange propose donc du Wi-Fi 7, plus récent et plus performant que le Wi-Fi 6. En revanche, et à l'instar des dernières Livebox, il s'agit d'une version bridée, avec seulement deux bandes de fréquences (2,5 et 5 GHz), contre trois pour le Wi-Fi 7 complet (avec la bande 6 GHz). À l'époque, l'opérateur historique expliquait déjà ce choix par la volonté de privilégier une meilleure couverture globale (via le 5 GHz) par rapport aux très hauts débits théoriques du 6 GHz.

Avec la mise à niveau, la Flybox voit ses débits augmenter, allant jusqu'à 1,5 Gbit/s en téléchargement (contre 1 Gbit/s auparavant) et 250 Mbit/s en envoi (contre 100 Mbit/s). En comparaison, la box 5G de Free assure une connexion Internet asymétrique pouvant atteindre 1,5 Gbit/s en descendant (download) – aussi bien que la fibre ! – et jusqu'à 130 Mbit/s en montant (upload avec la bande 3,5 GHz en 5G). L'opérateur historique marque donc des points au niveau de la puissance.

© Orange

Orange rappelle au passage que la nouvelle Flybox est extrêmement simple à installer. Il n'y a aucune intervention technique de nécessaire pour l'installer : il suffit de la brancher et la connexion est immédiate. Elle peut prendre en charge jusqu'à 128 appareils (ordinateurs, téléphones, tablettes, TV, objets connectés…) en partage de connexion – là où Free se limite à 100. Elle est équipée de quatre récepteurs pour la réception 5G+ et de trois ports Ethernet, et intègre la technologie L4S (Low Latency, Loss & Scalable Throughput) qui stabilise la latence en temps réel pour obtenir une meilleure fluidité, que ce soit pour le streaming en 4K, pour le gaming en ligne ou pour les visioconférences. Enfin, concernant la conception, Orange précise que 83 % de la coque et de l'emballage sont recyclables.

Flybox 5G+ d'Orange : l'offre vaut-elle le coup ?

En plus de l'accès Internet, l'offre inclut l'application TV d'Orange, qui permet de regarder jusqu'à 150 chaînes sur smartphone, tablette ou PC. Pour un usage sur téléviseur, il faut cependant payer un supplément de 5 € par mois afin de bénéficier d'une clé TV. De son côté, Free donne accès à plus de 250 chaînes avec OQEE by Free, y compris sur TV et sans avoir à payer un centime en plus.

Du côté des tarifs, Orange nous fait le plaisir de ne pas y toucher malgré la mise à niveau. Ainsi, la Flybox 5G+ Home est proposée pour 42,99 € par mois, sans engagement, avec un mois d'essai "satisfait ou remboursé". Dans le cadre de l'offre Cheat_Code_18_26, réservée aux 18-26 ans, elle passe même à 29,99 € par mois après remboursement différé de 13 € par mois, toujours sans engagement. Il faut également compter des frais d'activation de 29 €. Et c'est là que le mât blesse.

Car, même si la box d'Orange est plus puissante que celle de Free, elle est aussi plus chère, l'opérateur alternatif proposant une offre à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois. Du côté de Bouygues Telecom et de SFR, nous sommes respectivement sur du 40,99 €-44,99 € (sans et avec TV ) et 39,99 € par mois, mais seul le Wi-Fi 6 est pris en charge.