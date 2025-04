Orange lance une Livebox S et une nouvelle Livebox 7 avec du Wi-Fi 7

Orange vient de dévoiler la Livebox S et une nouvelle Livebox 7. Équipées du Wi-Fi 7, elles promettent des débits élevés et des économies d'énergie. Mais avec un petit handicap par rapport aux modèles haut de gamme de Free et de Bouygues.

En réponse à la Freebox Ultra et à la Bbox Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom, Orange sort le grand jeu ! L'opérateur historique a présenté, ce 10 avril, une nouvelle box Internet de milieu de gamme, la Livebox S, tout en faisant évoluer au passage sa Livebox 7, son modèle le plus évolué.

Toutes deux embarquent du Wi-Fi 7 et promettent des débits élevés avec 8 Gbit/s pour la Livebox 7 nouvelle génération et 2 Gbit/s pour la Livebox S. Elles viennent remplacer la Livebox 5 et l'ancienne Livebox 7 dans certaines offres Internet. Et, bonne nouvelle, les prix des offres n'augmentent pas malgré cette mise à niveau du matériel ! De cette façon, Orange comble ainsi son retard sur Free et Bouygues Telecom en adoptant la dernière norme du Wi-Fi. La bataille fait rage entre les opérateurs, et c'est tant mieux pour nous !

La nouvelle Livebox 7 © Orange

Livebox S et Livebox 7 : des débits fibre améliorés et du Wi-Fi 7

Les nouvelles Livebox prennent toutes deux la forme de deux boîtiers verticaux noirs, même si la S est plus imposante, étant donné qu'elle se positionne de face. On retrouve les connectiques habituels, à savoir un port Ethernet 10 Gbit/s, quatre ports Ethernet Gigabit, deux ports TEL pour un téléphone fixe, un port USB-A 3.0 et la prise fibre optique pour la Livebox 7, et quatre ports Ethernet, une prise TEL et la prise fibre optique pour la Livebox S.

Comme pour la Livebox 5, Orange met en avant des box "écoconçues" avec des matériaux en plastiques recyclés et recyclables via une filiale en France. Quant aux blocs d'alimentation, ils sont récupérés et réutilisés à partir d'anciennes Livebox.

Au niveau des débit, l'opérateur historique annonce pour son modèle haut de gamme jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et en envoi – ce qui était déjà le cas avec la version précédente de la Livebox 7. C'est autant que la Freebox Ultra de Free et que la Bbox branchée en filaire. Attention, il faut toutefois des équipements compatibles pour profiter de tels débits. La Livebox S, elle, peut atteindre jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement – c'est le double de ce que propose la Livebox 5 – et 800 Mbit/s en envoi – là encore, on gagne 100 Mbit/s en montant. De quoi assurer une navigation très confortable, même avec plusieurs utilisateurs !

© Orange

En outre, et pour la première fois chez Orange, ces deux Livebox proposent du Wi-Fi 7, plus récent et plus performant que le Wi-Fi 6E. Mais dans une version bridée, avec seulement deux bandes de fréquences (2,5 et 5 GHz), contre trois pour le Wi-Fi 7 complet (avec la bande 6 GHz). Là-dessus, la nouvelle Livebox 7 fait pâle figure à côté de la Freebox Ultra et de la Bbox premium, les modèles haut de gamme concurrent de Free et de Bouygues. L'opérateur historique explique ce choix par la volonté de privilégier une meilleure couverture globale (via le 5 GHz) par rapport aux très hauts débits théoriques du 6 GHz. En réalité, ce serait à cause de la faible utilisation de la bande 6 GHz sur les précédentes Livebox 6 et 7.

De fait, les nouvelles Livebox adoptent le même compromis que la Freebox Pop S, le modèle à petit prix que Free vient tout juste de lancer (voir notre article) et qui se contente également d'un Wi-Fi 7 bridé. Autre détail : malgré le déploiement du Wi-Fi 7, Orange propose toujours des répéteurs Wi-Fi 6E. Les nouveaux modèles, compatibles avec la nouvelle norme, sont encore en cours de développement et devraient arriver bientôt.

© Orange

Livebox S et Livebox 7 : Wi-Fi intelligent et crayon optique

Pour le reste, les deux nouvelles Livebox proposent des fonctions plutôt sympathiques. C'est le cas du "Wi-Fi intelligent", qui permet de limiter l'empreinte carbone de respectivement 8 % et 15 % pour la Livebox 7 et la Livebox S par rapport aux modèles précédents. Son principe est simple : lorsque la box n'est pas sollicitée, la nuit par exemple, elle désactive la bande Wi-Fi 5 GHz. On retrouve également un mode éco et un écran basse consommation. Ces économies, si elles ne pèsent pas lourd sur la facture du consommateur, se révèlent significatives en cumulant les millions de foyers qu'Orange équipe.

La Livebox S accueille également une première mondiale avec la technologie du crayon optique, qui va grandement faciliter l'installation de l'équipement. Grâce à cette innovation développée et brevetée par le FAI, le technicien peut installer et réparer la box à distance sans se déplacer chez le client.

La Livebox S © Orange

Livebox S et Livebox 7 : du meilleur matériel pour des prix identiques

La Livebox S remplace la Livebox 5 dans certaines offres tandis que la nouvelle Livebox 7 se substitue à l'ancienne au catalogue, le tout sans surcoût.

La Livebox S est ainsi disponible dans les formules suivantes :

au sein de l'offre Spéciale Livebox Fibre (1 Gbit/s en descendant, 700 Mb/s en montant), à 39,99 euros par mois avec un engagement de douze mois.

au sein de l'offre Livebox Fibre (2 Gbit/s en descendant, 800 Mb/s en montant), à 29,99 euros par mois pendant un an, puis à 42,99 euros par mois, avec un engagement de douze mois.

Quant à la nouvelle Livebox 7, on la retrouve au sein des formules suivantes :

l'offre Livebox Up Fibre (jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et en montant selon les régions), disponible à 39,99 euros par mois pendant un an, puis à 51,99 euros par mois, avec un engagement de douze mois.

l'offre Livebox Max Fibre (jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et en montant selon les régions), disponible à 47,99 euros par mois pendant un an, puis à 57,99 euros par mois, avec un engagement de douze mois.

Curieusement, la Livebox 5 vieillissante est encore proposée dans l'offre Série Spéciale Just Livebox Fibre qui propose de l'Internet "presque nu", avec téléphonie mais sans service de télévision. Mais à un tarif bien supérieur à ceux des formules équivalentes chez Free et Bouygues ! Espérons qu'Orange la remplacera bien vite par la Livebox S en revoyant son tarif à la baisse, car à 33,99 euros par moi après les six prmeiers mois de promotion, elle ne tient pas la route face à ses concurrentes !