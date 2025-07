SFR lance une nouvelle box Internet 5G avec TV et téléphonie

SFR vient de dévoiler une nouvelle offre triple play pour l'Internet fixe, sans fibre ni ADSL avec une box 5G couplée à un décodeur TV et à une ligne téléphonique. Une solution originale et accessible, qui mise sur la simplicité d'installation.

Alors que les négociations autour de son rachat prochain continuent, SFR fait feu de tout bois cet été. Quelques jours seulement après l'annonce de sa nouvelle box Internet avec du Wi-Fi 7 (voir notre article), l'opérateur au carré rouge vient de lancer ce mercredi 16 juillet 2025 une offre assez originale destinée les foyers qui n'ont pas accès à la fibre : une box 5G avec télévision intégrée.

Disponible depuis le 16 juillet, cette nouvelle offre s'adresse aux particuliers disposant d'une bonne couverture 5G à domicile. Elle comprend l'accès à internet très haut débit, plus de 160 chaînes de télévision via un décodeur Android 4K HDR, et les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine comme dans les DOM. Son tarif : 44,99 euros par mois, sans engagement, avec des frais d'ouverture et de résiliation fixés à 19 euros chacun. À l'instar des box traditionnelles, l'offre est dite triple play, mais elle se distingue par son mode de connexion entièrement sans fil, supprimant la nécessité d'un technicien ou d'un raccordement complexe.

© CCM

Box 5G SFR : une formule triple play à 45 euros par mois

La connectivité repose ici sur le réseau 5G de SFR, l'un des plus étendus du pays. D'après les données publiées en juin par l'ARCEP, l'opérateur se place en deuxième position nationale en termes de qualité de service mobile. Plus de 84 % de la population française est couverte en 5G par SFR, avec une présence dans plus de 12 000 communes. Cette couverture permet à la box d'atteindre des performances notables : un débit descendant pouvant monter jusqu'à 1,1 Gbit/s et un débit montant de 150 Mbit/s, le tout diffusé en Wi-Fi 6. Trois ports Ethernet Gigabit sont également présents, assurant une bonne stabilité pour les appareils câblés. À noter que si la navigation reste illimitée, l'opérateur se réserve le droit de limiter les débits en cas d'usage excessif, notamment en peer-to-peer, après en avoir informé l'abonné.

Mais la grande nouveauté de cette offre, c'est l'arrivée du service TV complet. SFR fournit avec sa box un décodeur Connect TV sous Android, qui permet de transformer n'importe quel écran en télévision connectée. Plus de 160 chaînes y sont accessibles, comme sur les offres fibre de l'opérateur. L'utilisateur peut aussi choisir un service de streaming — Netflix Standard avec publicité, Disney+ Standard ou Prime Video — gratuit pendant six mois, accompagné du Bouquet Famille SFR. Au terme de cette période, l'abonnement mensuel augmente selon le service retenu : par exemple, avec Netflix, la facture grimpe à 52,98 euros. Autre avantage : les abonnés à une ligne mobile SFR peuvent obtenir jusqu'à 8 euros de remise mensuelle grâce au programme Multi. Une réduction de 5 euros est aussi possible sur une seconde box ou sur l'offre Maison Sécurisée.

Box 5G SFR : une offre aussi chez RED

En parallèle, SFR propose une version allégée de cette offre via sa marque RED. La RED Box 5G, affichée à 29,99 euros par mois, met l'accent sur la connexion internet seule. Pas de télévision ni de téléphonie incluse ici — ces options sont payantes (5 euros pour les appels illimités). Elle conserve néanmoins les mêmes performances techniques, avec du Wi-Fi 6, un débit descendant à 1,1 Gbit/s et un débit montant à 150 Mbit/s. Cette version vise un public plus autonome, qui privilégie l'essentiel et peut se passer de service client téléphonique, remplacé par une assistance en ligne.

En misant sur ces nouvelles offres, SFR espère séduire les foyers qui n'ont pas accès à la fibre ou qui cherchent une solution rapide et sans installation. Le pari repose sur un usage plus flexible de la 5G, déjà très présente dans les zones urbaines et périurbaines. Reste toutefois à surveiller l'éligibilité : un bon signal 5G est indispensable au domicile pour souscrire. Les utilisateurs potentiels devront donc vérifier leur couverture sur le site de l'opérateur avant de se lancer. Si la promesse de simplicité séduit, la stabilité des performances et la gestion des pics de trafic seront les véritables critères pour juger de la pertinence de cette alternative.