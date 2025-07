SFR Box 10+ : une nouvelle box très haut débit avec du Wi-Fi 7

SFR revient dans la cour des grands avec sa Box 10+, qui combine fibre ultra-rapide, Wi-Fi 7 certifié et fonctions domotiques. Disponible à la rentrée, cette nouvelle box Internet se pose en sérieuse concurrente des derniers modèles de Free, Bouygues et Orange.

Dans la bataille des box internet nouvelle génération, SFR avait pris du retard. Tandis que Free et Orange occupaient le terrain avec leurs Livebox 7 ou Freebox Ultra, le carré rouge semblait en retrait. L'annonce officielle de la SFR Box 10+, faite le 10 juillet 2025, marque donc un tournant pour l'opérateur. Il ne s'agit pas simplement d'un rafraîchissement technique, mais d'une réponse offensive dans une compétition féroce où les débits s'affichent à coups de gigabits et les boîtiers se veulent toujours plus intelligents.

© SFR

SFR Box 10+ : 8 Gbit/s en symétrique et du Wi-Fi 7 avec des répéteurs

Le cœur de cette nouvelle Box 10+, c'est la combinaison d'un débit fibre pouvant atteindre 8 Gbit/s symétriques, en téléchargement comme en envoi donc, et du Wi-Fi 7 tri-bande certifié. SFR rejoint ainsi les rangs de ses concurrents les plus avancés. Grâce à la technologie Multi-Link Operation (MLO), chaque appareil compatible peut se connecter simultanément aux trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), ce qui améliore nettement la fluidité pour les usages gourmands comme le jeu en ligne ou le streaming 4K. Mieux encore, deux répéteurs sont fournis en standard pour étendre la couverture, même dans les grands logements. Un plus par rapport à la concurrence.

Répéteur Wi-Fi 7 de la SFR Box 10+ © SFR

Sur le plan filaire, la Box 10+ n'est pas en reste. Elle propose quatre ports Ethernet, dont un à 10 Gbit/s : un atout précieux pour les utilisateurs connectant NAS, PC ou consoles de jeu, et qui peuvent ainsi profiter pleinement du débit de 8 Gbit/s quand ils y ont droit. Une caractéristique encore rare que la Box 10+ partage seulement avec la dernière box Bouygues. Cette connectique s'appuie en outre sur la technologie XGS-PON, que l'opérateur déploie depuis 2022 et qui couvre désormais près de 50 % de ses 40 millions de prises FTTH. De quoi garantir que les promesses de débit ne restent pas théoriques.

© SFR

Modèle Débit max Wi-Fi Ethernet Domotique Date de sortie Box 10+ (SFR) 8 Gbit/s symétriques Wi-Fi 7 tri-bande 3 x 1 Gbit/s + 1 x 10 Gbit/s Oui (module Thread intégré) automne 2025 Freebox Ultra (Free) 8 Gbit/s symétriques Wi-Fi 7 tri-bande 4 x 2,5 Gbit/s Oui (Matter/Thread via serveur) janvier 2024 Livebox 7 (Orange) 8 Gbit/s symétriques Wi-Fi 7 bi-bande 4 x 1 Gbit/s Non octobre 2023 Bbox Fibre Wi-Fi 7 (Bouygues) 8 Gbit/s symétriques Wi-Fi 7 tri-bande 3 x 1 Gbit/s + 1 x 10 Gbit/s Non avril 2025

SFR Box 10+ : des fonctions domotiques en standard

Mais là où SFR tente de se différencier, c'est dans le domaine de la maison connectée. Sa Box 10+ intègre un module Thread, un protocole encore absent chez les concurrents. Celui-ci permet de relier directement des objets connectés basse consommation – capteurs de mouvement, prises, interrupteurs – sans avoir recours à un hub externe. Cette innovation fait de la Box un véritable point central pour la domotique, en phase avec l'évolution des usages numériques domestiques. Ce choix technique, qui vise autant les early adopters que les familles connectées, illustre une volonté d'aller au-delà du simple accès internet.

© SFR

L'opérateur a aussi soigné l'apparence et la sobriété énergétique. Le boîtier, compact, présente des lignes simples et s'intègre discrètement dans un intérieur. Plus important encore, il est composé à 91 % de plastique recyclé, 100 % recyclable, et son emballage bannit le plastique au profit de matériaux renouvelables. L'écran E-ink tactile affiche les informations essentielles sans consommer d'énergie inutile, et des modes Éco et Veille profonde devraient réduire la consommation nocturne. Certifiée TÜV Rheinland, la Box 10+ répond à la norme CoC V6 de 2025, avec une consommation de 15 W en activité et de moins de 6 W en mode économie. Un vrai progrès, très appréciable.

SFR Box 10+ : un lancement à la rentrée mais pas encore de prix

Enfin, SFR a tenu à rendre son matériel accessible. Conçue avec l'association HandiCaPZéro, la Box 10+ bénéficie d'un marquage en braille, d'une connectique pensée pour plus d'intuitivité et de retours sonores tactiles. L'application compagnon, SFR & Moi, permet de gérer le réseau, d'activer les options d'économie d'énergie et de partager la connexion via QR code, le tout avec un chatbot d'assistance. Une approche globale qui vise à rendre l'usage plus fluide, sans pour autant sacrifier la complexité technique sous-jacente.

© SFR

Pour le moment, aucun tarif n'a été communiqué. Certains abonnés fidèles y auront accès dès cet été, le lancement officiel étant prévu à la rentrée. Ce calendrier trahit peut-être une stratégie de test grandeur nature avant un déploiement massif. Dans un contexte de vente toujours en cours de SFR par Altice, cette Box 10+ pourrait être perçue comme une vitrine technologique destinée à rassurer clients et investisseurs. Mais elle reste, avant tout, une tentative sérieuse de SFR de reprendre la main sur un marché qui n'attend personne.

Quel avenir pour les box Internet ?

Avec l'arrivée quasi simultanée de la Freebox Ultra, de la Bbox, de la Livebox 7 et désormais de la SFR Box 10+, le marché français est entré dans une nouvelle phase : celle des box comme plateformes de convergence numérique. Mais au-delà du débit brut et du Wi-Fi toujours plus rapide, c'est désormais l'écosystème qui fait la différence.

Le Wi-Fi 7 commence à peine à se déployer que déjà son successeur est en gestation. Attendu d'ici 2026, le Wi-Fi 8 promet moins une augmentation de débit qu'un gain d'intelligence : gestion dynamique des interférences, latence encore réduite, et optimisation automatique des connexions selon l'usage (jeu, visioconférence, objets connectés). Les opérateurs pourraient alors proposer des réseaux prédictifs, capables d'anticiper la congestion ou de prioriser certains appareils à la volée.

Avec l'intégration progressive de protocoles domotiques universels comme Matter et Thread, les box tendent à devenir des hubs centraux. L'utilisateur n'a plus besoin d'acheter un pont Zigbee ou un assistant vocal tiers : tout est (ou sera) géré depuis la box. L'enjeu ? Simplifier l'installation et rassurer les utilisateurs peu technophiles. À terme, les box pourraient aussi proposer des interfaces vocales intégrées, pilotées par des IA embarquées, capables de gérer tout l'environnement numérique du foyer.

La multiplication des objets connectés augmente les vulnérabilités. Orange propose déjà un pare-feu maison évolué, Free mise sur le filtrage DNS. SFR, avec sa nouvelle Box 10+, pourrait emboîter le pas avec des outils de cybersécurité embarqués, allant du contrôle parental intelligent à la détection proactive d'anomalies. La question de la souveraineté des données – où sont stockées les infos du foyer ? qui y accède ? – pourrait devenir un axe stratégique à part entière.

Par ailleurs, la sobriété énergétique est en passe de devenir un argument commercial aussi fort que le débit, avec des consommations électrtiques de plus en plus basses, optimisées via des modes spécifiques. Les certifications (TÜV, CoC, recyclabilité) ne sont plus secondaires. SFR l'a bien compris avec sa Box 10+. Mais à l'avenir, il pourrait aussi être question de location longue durée, de réparation facilitée, voire de boîtiers modulaires à mise à jour progressive plutôt que des remplacements complets tous les trois ou quatre ans.

Enfin, si le triple play (Internet + téléphonie + télévision) a longtemps été la règle en France – c'était même une spécificité française –, il semblerait que les modes de consommation aient évolué pour se diriger, comme dans d'autres pays, vers de l'Internet nu, sans service annexe. Il est vrai qu'entre l'abandon progressif du téléphone fixe détrôné par le mobile et la généralisation des téléviseurs connectés qui permettent d'accéder facilement et directement à des plateformes de streaming et autres services en ligne via des applis, les boitiers TV associés aux box présentent de moins en moins d'intérêt. Il est donc probable qu'elles disparaissent à termes des offres standard, en étant simplement proposées en option.

On l'aura compris, les box ne sont plus de simples modems-routeurs. Elles deviennent des pivots entre l'opérateur, la maison connectée, et demain, le quotidien numérique de chacun. Et face aux enjeux stratégiques qu'elles représentent, la guerre des opérateurs n'est pas près de finir.