Bonne nouvelle pour les clients fibre Sosh : vous pouvez payer votre abonnement moins cher !

Bonne nouvelle pour les abonnés fibre de Sosh ! Vous pouvez profiter d'une offre 5 euros par mois moins chère. En effet, le récent changement tarifaire s'applique à vous aussi, à condition que vous en fassiez la demande.

Depuis plus d'un an, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) multiplient les hausses des tarifs de leurs abonnements. Le mois dernier encore, Orange envoyait un mail à ses clients en mentionnant discrètement l'introduction de nouveaux frais, en petits caractères. Mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, la preuve en est !

Début octobre, la filiale low cost d'Orange modifiait son offre de fibre optique, en augmentant le débit sans pour autant gonfler le prix – pour une fois ! Jusqu'ici, la fibre Sosh était proposée à 30,99 euros par mois avec, le plus souvent, une période promotionnelle à 20,99 euros par mois pendant 6 à 12 mois. L'offre évolue et passe désormais à 25,99 euros par mois sans période promotionnelle pour les nouveaux abonnés. Mais certains clients peuvent également en profiter, à condition de faire la demande via leur espace personnel.

Fibre Sosh : un changement d'offre gratuit, mais à effectuer soi-même

Pour ce prix, les abonnés profitent d'une Livebox 5 équipée du Wi-Fi 5, avec un débit de 400 Mbit/s, sans service de télévision. Mais les nouveaux abonnés ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de ce nouveau prix. En effet, les clients avec une offre à 30,99 euros par mois peuvent eux aussi passer à 25,99 euros par mois. Cependant, ils doivent effectuer la manipulation eux-mêmes, directement via l'espace client. Cela représente quand même une belle économie de 60 euros par an !

Notons que Sosh facilite aussi la migration des anciens clients mobiles, qui peuvent migrer vers des forfaits beaucoup plus avantageux que les forfaits actuellement proposés, mais pour le même prix. C'est par exemple le cas d'un forfait 200 Go 5G à 20,99 euros par mois qui n'est pas proposé aux nouveaux clients. Un changement bienvenu !