Orange Services à Domicile : des prestations personnalisées pour mieux profiter du numérique

Orange lance Orange Services à Domicile, un nouveau service de prestations pour aider ses clients mieux profiter de leur installation numérique, en commençant par l'installation et l'optimisation du Wi-Fi et la gestion des déménagements.

Ces derniers temps, Orange ne cesse de multiplier les innovations et de déployer de nouveaux services – il faut bien compenser les hausses successives des abonnements. Ainsi, l'opérateur historique a déployé son offre Internet par Satellite, a fortement renforcé son outil anti-spam Orange Téléphone et a même mis en place un nouveau portail collaboratif, Orange Cybersecure, qui permet à n'importe quel internaute de vérifier si un lien est malveillant. Rien ne semble pouvoir l'arrêter !

Cette fois, il annonce, dans un communiqué de presse, le lancement du service Orange Services à Domicile. Il s'agit d'une filiale au statut SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) qui propose "un accompagnement sur mesure, à domicile, pour tous ceux qui souhaitent faciliter leur vie numérique au quotidien". Dans un premier temps, deux services vont être proposés : Performance Wi-Fi et Déménagement Personnalisé, tous deux éligibles à un crédit d'impôt.

Orange Services à Domicile : améliorer l'installation Wi-Fi et faciliter les déménagements

Avec le premier service, Performance Wi-Fi (orthographié "Performance Wifi"), un technicien se déplace au domicile du client pour revoir toute son installation Wi-Fi et l'optimiser au mieux, en s'adaptant à son logement, à ses usages et à ses besoins. Il est proposé au prix de 199 € et est éligible à 99,50 € de crédit d'impôt, dans le cadre du dispositif des services à la personne.

Le second service, Déménagement Personnalisé, a pour but de faciliter le redémarrage de la vie numérique de ses clients. Il consiste à faire venir un technicien à domicile afin de réinstaller et reconfigurer tous les équipements et les objets connectés du foyer (ordinateurs, tablettes, smartphones, imprimantes…), et installer le Wi-Fi en cas de déménagement. Il en profitera pour former le client pour qu'il puisse mettre en place un usage moins énergivore de ses équipements. Ce service est proposé au prix de 299 €, avec 149,50 € de crédit d'impôt.

Pour les deux services, un "coach" prend contact avec le client par téléphone afin de préparer l'intervention du technicien. Pendant trente jours après le passage de ce dernier, il est possible de contacter ce coach par SMS ou par téléphone pour répondre à toute question ou besoin supplémentaire. Orange Services à Domicile apparaît comme un moyen de simplifier l'installation et, pourquoi pas, de réduire la fracture numérique. Reste que le prix élevé risque d'en rebuter certains...